Faizsiz kredi müjdesi! Talep patlaması yaşandı! İlk 24 ay ödeme yok, 84 ay vadeli 150.000 TL faizsiz son dakika kredi desteği!

84 ay vadeli 150.000 TL faizsiz son dakika kredi desteği! Tarım Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası doğrultusundan oluşturulan uyuşma kapsamında Köye Dönüş kredisi son derece ilgi görmeye devam eder iken vatandaşlar doğrultusundan Faizsiz kredi nasıl çekiliyor, şartları neler gibi inceleme yapılıyor. Totalde 7 sene vadeli 150 Bin TL ye kadar kullandırılan Ziraat Bankası faizsiz köye dönüş kredi desteği detayları sizlerle. Ziraat Bankası "Köyümde Yaşamak İçin Çok Sebebim Var" projesi kapsamında faizsiz kredi takviyesi sağlıyor. Başlatılan yeni kredi kampanyası ile yeni bir ters göç etkileri yaratılması hedeflenirken, son senelerde hayvancılık köylerden büyük kentlere göç nedeniyle büyük bir darbe aldı.