Faizsiz kredi müjdesi! Talep patlaması yaşandı! İlk 24 ay ödeme yok, 84 ay vadeli 150.000 TL faizsiz son dakika kredi desteği!
Kredi kullanmak isteyen vatandaşlara hoş haber. Devlet dayanaklı Ziraat Bankası doğrultusundan kredi imkanı alıcılarını son derece heyecanlandırdı. Ziraat Bankası faizsiz kredisi fırsatını kaçırmayın. Kredi kullanacak şahıslar ilk 2 sene ödeme yapmayacak. 84 aya kadar vade şansı bulunduran faizsiz kredi en çok 150 bin TL olarak kullandırılıyor. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' adı verdiği proje ile küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 kafaya ulaştırarak sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması, mahalli üretimin teşvik edilerek yapımcıların gelir düzeyinin artırılması amaçlanıyor.
84 ay vadeli 150.000 TL faizsiz son dakika kredi desteği! Tarım Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası doğrultusundan oluşturulan uyuşma kapsamında Köye Dönüş kredisi son derece ilgi görmeye devam eder iken vatandaşlar doğrultusundan Faizsiz kredi nasıl çekiliyor, şartları neler gibi inceleme yapılıyor. Totalde 7 sene vadeli 150 Bin TL ye kadar kullandırılan Ziraat Bankası faizsiz köye dönüş kredi desteği detayları sizlerle. Ziraat Bankası "Köyümde Yaşamak İçin Çok Sebebim Var" projesi kapsamında faizsiz kredi takviyesi sağlıyor. Başlatılan yeni kredi kampanyası ile yeni bir ters göç etkileri yaratılması hedeflenirken, son senelerde hayvancılık köylerden büyük kentlere göç nedeniyle büyük bir darbe aldı.
Faizsiz ve bir yıllık ödemesiz sürenin müjdesi geldi. 150 bin liraya kadar kredinin kullanılabileceği resmen açıklandı. Kredi paketi ile ilgili detaylar açıklandı. Hiçbir ek maliyet söz konusu olmayacaktır. Faizsiz kredi vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Başvuru süreci devam ediyor.
Ziraat Bankası "Köyümde Yaşamak İçin Çok Sebebim Var" projesi kapsamında faizsiz kredi takviyesi sağlıyor. Başlatılan yeni kredi kampanyası ile yeni bir ters göç etkileri yaratılması hedeflenirken, son senelerde hayvancılık köylerden büyük kentlere göç nedeniyle büyük bir darbe aldı.
32 VALİLİK TARAFINDAN İMZALANDI
Ziraat Bankası'ndan oluşturulan bildirime göre, 2020 senesi Eylül ayında yaşama geçirilen projeye 32 valilik protokol imzalanarak katıldı. Hazırlıklarını tamamlayan 14 ilde kredi verilmeye başlandı. Yapılan bildirimde projenin gelişimi ile alakalı görüşlerini bildiren Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Tokat Valiliği ile ilk protokolümüzü geride bıraktığımız sene eylül ayında imzaladık. Valiliklerimizin lüzumlu çalışmaları tamamladığı 14 ilde Et alıp satacak firmaların belirlenmesi gibi hazırlıklar, yapımcılarimiz koyunlarını kredi kullanarak teslim almaya başladılar. Proje kapsamında aşağı yukarı 1.250 yapımcıya teslim edilen koyun adedi kısa vakitde 120 bine ulaştı. ulaşılan projemizin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. "ifadelerini kullandı.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Söz hususu projeye müracaat gerçekleştirmek amacıyla İl ve İlçelerde tespit edilen Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.
PROJE İÇERİĞİ
Söz hususu projenin içeriği ile alakalı şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına ufakbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ya da daha evvelce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan adedinin asgari 100 adete tamamlanması, kredi vakitsince (azami 7 sene) işletmesinde dişi ufakbaş (6-24 ay dişi ) hayvan adedinin 100 baş altına düşmemesi, banka doğrultusundan yapımcı başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."