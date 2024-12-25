Renault Clio, Hyundai i20, Fiat Egea Cross! ÖTV’siz 424.444 TL’ye satışlar başladı!

Bu hak, 5 yılda bir kez kullanılabiliyor.
İlgili düzenleme sayesinde, aracın liste fiyatından ÖTV maliyeti çıkarılıyor ve KDV gibi vergiler de düşürülerek hesaplama yapılıyor.
Aşağıdaki listede, ÖTV muafiyeti ile satışa sunulan otomobillerin üst donanım paketlerine göre fiyat bilgileri yer alıyor. Daha temel donanımlar tercih edilirse fiyatlar daha da düşüebilir.
Devlet, belirli şartları taşıyan vatandaşlarına ÖTV muafiyeti hakkı tanıyor. Bu kapsamda:
Engellilik oranı %90 ve üzeri olan bireyler, sıfır kilometre otomobil alımlarında ÖTV ödemiyor.
ÖTV muafiyeti ile alınacak aracın belirlenen fiyat ve motor hacmi limitleri dahilinde olması gerekiyor.
Liste Fiyatı: 1.189.900 TL
ÖTV Tutarı (%80): 440.703 TL
KDV Tutarı (%20): 198.316 TL
Vergisiz Net Fiyat: 550.879 TL
Liste Fiyatı: 1.132.900 TL
ÖTV Tutarı (%80): 419.592 TL
KDV Tutarı (%20): 188.816 TL
Vergisiz Net Fiyat: 524.490 TL
Liste Fiyatı: 1.146.000 TL (Ortalama)
Vergisiz Net Fiyat: 530.555 TL
ÖTV Tutarı (%80): 424.444 TL
KDV Tutarı (%20): 191.000 TL
Önemli Maliyet Avantajı: Bu düzenleme sayesinde engelli bireyler, %80'lik ÖTV'yi ödemeyerek aracı liste fiyatının çok altına temin edebiliyor.
Limitli Hak: Bu hak, belirli fiyat aralıklarında olan ve motor hacmi gibi kriterlere uyan otomobiller için geçerli.
NOT: Örneğin Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP vergisiz net fiyat: 550.879 TL (Bu fiyat, aracın liste fiyatından önce %80 oranındaki ÖTV'nin çıkarılması ve ardından kalan tutara %20 KDV uygulanarak hesaplanmıştır.)
5 Yıllık Kullanım Sınırı: ÖTV muafiyet hakkından yeniden yararlanabilmek için 5 yıllık bir süreye uyulması gerekiyor.