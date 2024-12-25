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Renault Clio, Hyundai i20, Fiat Egea Cross! ÖTV'siz 424.444 TL'ye satışlar başladı!

Sıfır kilometre otomobil alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti hakkı olanlar için güncel fiyatlar netleşti. Bu hakka sahip bireyler, ÖTV'siz fiyatlarla aracı neredeyse yarı fiyatına temin edebiliyor. İşte güncel ÖTV muafiyetli otomobil fiyatları ve detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 15:13 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 15:15
Renault Clio, Hyundai i20, Fiat Egea Cross! ÖTV’siz 424.444 TL’ye satışlar başladı!

  • Bu hak, 5 yılda bir kez kullanılabiliyor.

İlgili düzenleme sayesinde, aracın liste fiyatından ÖTV maliyeti çıkarılıyor ve KDV gibi vergiler de düşürülerek hesaplama yapılıyor.

Renault Clio, Hyundai i20, Fiat Egea Cross! ÖTV’siz 424.444 TL’ye satışlar başladı!

Güncel ÖTV Muafiyetli Otomobil Fiyatları

Aşağıdaki listede, ÖTV muafiyeti ile satışa sunulan otomobillerin üst donanım paketlerine göre fiyat bilgileri yer alıyor. Daha temel donanımlar tercih edilirse fiyatlar daha da düşüebilir.

Renault Clio, Hyundai i20, Fiat Egea Cross! ÖTV’siz 424.444 TL’ye satışlar başladı!

ÖTV Muafiyeti Nedir? Kimler Faydalanabilir?

Devlet, belirli şartları taşıyan vatandaşlarına ÖTV muafiyeti hakkı tanıyor. Bu kapsamda:

  • Engellilik oranı %90 ve üzeri olan bireyler, sıfır kilometre otomobil alımlarında ÖTV ödemiyor.

  • ÖTV muafiyeti ile alınacak aracın belirlenen fiyat ve motor hacmi limitleri dahilinde olması gerekiyor.

Renault Clio, Hyundai i20, Fiat Egea Cross! ÖTV’siz 424.444 TL’ye satışlar başladı!

Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP

  • Liste Fiyatı: 1.189.900 TL

  • ÖTV Tutarı (%80): 440.703 TL

  • KDV Tutarı (%20): 198.316 TL

  • Vergisiz Net Fiyat: 550.879 TL

Renault Clio, Hyundai i20, Fiat Egea Cross! ÖTV’siz 424.444 TL’ye satışlar başladı!

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP

  • Liste Fiyatı: 1.132.900 TL

  • ÖTV Tutarı (%80): 419.592 TL

  • KDV Tutarı (%20): 188.816 TL

  • Vergisiz Net Fiyat: 524.490 TL

Renault Clio, Hyundai i20, Fiat Egea Cross! ÖTV’siz 424.444 TL’ye satışlar başladı!

Hyundai i20

  • Liste Fiyatı: 1.146.000 TL (Ortalama)

  • Vergisiz Net Fiyat: 530.555 TL

  • ÖTV Tutarı (%80): 424.444 TL

  • KDV Tutarı (%20): 191.000 TL

Renault Clio, Hyundai i20, Fiat Egea Cross! ÖTV’siz 424.444 TL’ye satışlar başladı!

ÖTV Muafiyeti Hakkının Avantajları

  • Önemli Maliyet Avantajı: Bu düzenleme sayesinde engelli bireyler, %80'lik ÖTV'yi ödemeyerek aracı liste fiyatının çok altına temin edebiliyor.

Renault Clio, Hyundai i20, Fiat Egea Cross! ÖTV’siz 424.444 TL’ye satışlar başladı!

  • Limitli Hak: Bu hak, belirli fiyat aralıklarında olan ve motor hacmi gibi kriterlere uyan otomobiller için geçerli.

Renault Clio, Hyundai i20, Fiat Egea Cross! ÖTV’siz 424.444 TL’ye satışlar başladı!

NOT: Örneğin Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP vergisiz net fiyat: 550.879 TL (Bu fiyat, aracın liste fiyatından önce %80 oranındaki ÖTV'nin çıkarılması ve ardından kalan tutara %20 KDV uygulanarak hesaplanmıştır.)

  • 5 Yıllık Kullanım Sınırı: ÖTV muafiyet hakkından yeniden yararlanabilmek için 5 yıllık bir süreye uyulması gerekiyor.