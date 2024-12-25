Renault Clio, Hyundai i20, Fiat Egea Cross! ÖTV’siz 424.444 TL’ye satışlar başladı!

İlgili düzenleme sayesinde, aracın liste fiyatından ÖTV maliyeti çıkarılıyor ve KDV gibi vergiler de düşürülerek hesaplama yapılıyor.

Bu hak, 5 yılda bir kez kullanılabiliyor.

Güncel ÖTV Muafiyetli Otomobil Fiyatları

Aşağıdaki listede, ÖTV muafiyeti ile satışa sunulan otomobillerin üst donanım paketlerine göre fiyat bilgileri yer alıyor. Daha temel donanımlar tercih edilirse fiyatlar daha da düşüebilir.