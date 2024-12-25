Altın piyasalarında ithalat yasağı ve kota uygulamaları fiyatları şekillendirmeye devam ediyor. Uzman İslam Memiş, gram altın fiyatlarının serbest piyasada 3.000 TL seviyesini koruduğunu belirterek, işçilik farklarının düşmesinin kısa süreli bir avantaj sunduğunu ifade etti.

BORSA ALIM FIRSATI SUNUYOR Borsa İstanbul 100 endeksi şu anda 9645 puan seviyesinde. Daha önceki mesajlarımda borsadan korkulmaması gerektiğini ifade ettim. Tekrar 10.000 puan seviyesinin üzerine çıkacak ve 10.200 puan direncini takip edeceğiz. Benim nazarımda borsa hâlâ alım fırsatı sunuyor.

Borsa yatırımcılarının çoğu yanlış hisse senetleri seçiyor, bütün paralarını o senetlere yatırıyor ve sonuç olarak beklemek zorunda kalıyorlar. Bu da üzücü bir durum. Eğer varlıklar çeşitlendirilseydi ya da orta vadeli bir plan yapılsaydı, bu kadar üzülmeyebilirlerdi.

Şu anda endeks 9645 puanda ve benim pozitif beklentim devam ediyor. 10.000 puan seviyesini öngörmeye devam ettiğimi özellikle belirtmek isterim. 10.200 puan seviyesine ulaşıldığında tekrar bir değerlendirme yapacağız. Merkez Bankası'nın faiz kararını ve açıklamalarını görmek önemli. Ancak şu an için borsa tarafında negatif bir beklentim yok.