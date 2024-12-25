Altın piyasalarında ithalat yasağı ve kota uygulamaları fiyatları şekillendirmeye devam ediyor. Uzman İslam Memiş, gram altın fiyatlarının serbest piyasada 3.000 TL seviyesini koruduğunu belirterek, işçilik farklarının düşmesinin kısa süreli bir avantaj sunduğunu ifade etti.
BORSA ALIM FIRSATI SUNUYOR
Borsa İstanbul 100 endeksi şu anda 9645 puan seviyesinde. Daha önceki mesajlarımda borsadan korkulmaması gerektiğini ifade ettim. Tekrar 10.000 puan seviyesinin üzerine çıkacak ve 10.200 puan direncini takip edeceğiz. Benim nazarımda borsa hâlâ alım fırsatı sunuyor.
Borsa yatırımcılarının çoğu yanlış hisse senetleri seçiyor, bütün paralarını o senetlere yatırıyor ve sonuç olarak beklemek zorunda kalıyorlar. Bu da üzücü bir durum. Eğer varlıklar çeşitlendirilseydi ya da orta vadeli bir plan yapılsaydı, bu kadar üzülmeyebilirlerdi.
Şu anda endeks 9645 puanda ve benim pozitif beklentim devam ediyor. 10.000 puan seviyesini öngörmeye devam ettiğimi özellikle belirtmek isterim. 10.200 puan seviyesine ulaşıldığında tekrar bir değerlendirme yapacağız. Merkez Bankası'nın faiz kararını ve açıklamalarını görmek önemli. Ancak şu an için borsa tarafında negatif bir beklentim yok.
DÖVİZ KURLARI VE ALTIN
Dolar kuru yukarı yönlü hareketine devam ediyor ve şu an 35,23 TL seviyesinde. Döviz kurları genel olarak yukarı yönlü hareket bekleniyor. Serbest piyasalarda dolar kurunun düşük olduğunu ancak makas aralığının açık olduğunu görüyoruz.
Ons altın şu anda 2616 dolar seviyesinde. Altın fiyatları dar bir bant aralığında hareket ediyor. Gram altın ise serbest piyasalarda 3110 TL seviyesinde ve 3000 TL'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor.
ALTIN ALIMI İÇİN FIRSAT
Altın ithalatında uygulanan yasak nedeniyle işçilik maliyetleri düşüş göstermişti. Ancak Ocak ayı itibarıyla bu işçilik farklarının tekrar artmasını bekliyoruz. Dolayısıyla altın alımı için şu an bir fırsat olarak değerlendirilebilir.
20 OCAK SONRASI İÇİN UYARI
Elinde TL veya dolar bulunduranlar, altın ve ons alımı için bu dönemi değerlendirebilir. Mevcut işçilik farklarından faydalanmak önemli. Ancak ithalat yasağı kalkmazsa, 20 Ocak'tan sonra altın fiyatları yeniden yükselebilir.
Bitcoin şu an 94.453 dolar seviyesinde ve %1,11'lik bir artış göstermekte. 2025 yılına yönelik pozitif bir beklentim var. Ancak 100.000 dolar seviyesinin üzerindeki fiyatlamaların uygun olmadığını düşünüyorum. 85.000 ve 75.000 dolar seviyelerinde alım yapmayı planlıyorum.
Elimdeki varlıklar çeşitlendirilmiş durumda. Altın, gümüş, döviz ve Bitcoin gibi enstrümanlarla pozisyon alarak riskimi minimize etmeyi tercih ediyorum.
KONUT VE ARAÇ PİYASASI
2024 yılı boyunca konut alımının iyi bir yatırım olduğunu sık sık dile getirdim. Ancak, faiz indirimlerinin konut kredilerine ve genel alım gücüne etkisi sınırlı olacak gibi görünüyor.
Cep telefonu ve araç satışlarında taksitlendirme sınırlarının gelmesi de alım gücünü düşürmekte. Yeni dünya düzeninde kiralama modelinin daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.