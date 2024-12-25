2,79 faizli konut kredisi gelişmesi! 120 ay vadeli 2 Milyon TL için taksit hesaplaması!

Ziraat Bankası, 120 ay vadeli ve 2 milyon TL'ye kadar konut kredisi sunarak ev sahibi olmak isteyenlere umut oldu. İşte detaylar:
Ev sahibi olmak isteyenler için Ziraat Bankası, 120 ay vadeli ve 2 milyon TL tutarındaki konut kredisi kampanyasını duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, aylık taksit tutarı ve geri ödeme detayları da paylaşıldı.
Konut kredisi hesaplama aracına göre belirlenen faiz oranı ve taksit tutarları ise şu şekilde:
Kredi Tutarı: 2.000.000 TL
Vade: 120 Ay
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Yıllık Maliyet Oranı: %39,582
Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarını dönemsel olarak değiştirme hakkını saklı tutuyor.
Bankanın resmi web sitesinde bulunan hesaplama aracı ile kredi detaylarını inceleyen tüketiciler, bireysel ihtiyaçlarına uygun planlar oluşturabiliyor. Ancak hesaplama aracının bilgi amaçlı hazırlandığı ve verilen bilgilerin kesin bir teklif niteliği taşımadığı belirtiliyor.
Uzmanlar, konut kredisi kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktaların faiz oranları, toplam geri ödeme tutarı ve bankanın sözleşme şartları olduğunu vurguluyor.
Kredi kullanmadan önce farklı bankaların tekliflerini karşılaştırmak ve detaylı bir maliyet analizi yapmak önem taşıyor.
Ziraat Bankası'nın sunduğu konut kredisi kampanyası ve hesaplama aracı hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir.
Derleme: Takvim.com.tr