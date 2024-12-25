2,79 faizli konut kredisi gelişmesi! 120 ay vadeli 2 Milyon TL için taksit hesaplaması!

Ziraat Bankası, 120 ay vadeli ve 2 milyon TL'ye kadar konut kredisi sunarak ev sahibi olmak isteyenlere umut oldu. İşte detaylar:

Ziraat Bankası'ndan Ev Sahibi Olmak İçin Destek Ev sahibi olmak isteyenler için Ziraat Bankası, 120 ay vadeli ve 2 milyon TL tutarındaki konut kredisi kampanyasını duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, aylık taksit tutarı ve geri ödeme detayları da paylaşıldı.

Konut kredisi hesaplama aracına göre belirlenen faiz oranı ve taksit tutarları ise şu şekilde: Kredi Tutarı: 2.000.000 TL

Vade: 120 Ay

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %39,582

Faiz Oranları ve Geri Ödeme Planı Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarını dönemsel olarak değiştirme hakkını saklı tutuyor.