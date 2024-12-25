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2,79 faizli konut kredisi gelişmesi! 120 ay vadeli 2 Milyon TL için taksit hesaplaması!

Artan faiz oranları ve konut fiyatları, ev sahibi olma hayalini zorlaştırıyor. Bu durumda nakit paraya sahip olmayanlar için bankaların sunduğu konut kredileri öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 13:49 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 13:49
2,79 faizli konut kredisi gelişmesi! 120 ay vadeli 2 Milyon TL için taksit hesaplaması!

Ziraat Bankası, 120 ay vadeli ve 2 milyon TL'ye kadar konut kredisi sunarak ev sahibi olmak isteyenlere umut oldu. İşte detaylar:

2,79 faizli konut kredisi gelişmesi! 120 ay vadeli 2 Milyon TL için taksit hesaplaması!

Ziraat Bankası'ndan Ev Sahibi Olmak İçin Destek

Ev sahibi olmak isteyenler için Ziraat Bankası, 120 ay vadeli ve 2 milyon TL tutarındaki konut kredisi kampanyasını duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, aylık taksit tutarı ve geri ödeme detayları da paylaşıldı.

2,79 faizli konut kredisi gelişmesi! 120 ay vadeli 2 Milyon TL için taksit hesaplaması!

Konut kredisi hesaplama aracına göre belirlenen faiz oranı ve taksit tutarları ise şu şekilde:

  • Kredi Tutarı: 2.000.000 TL

  • Vade: 120 Ay

  • Faiz Oranı: %2,79

  • Aylık Taksit: 57.932,14 TL

  • Yıllık Maliyet Oranı: %39,582

2,79 faizli konut kredisi gelişmesi! 120 ay vadeli 2 Milyon TL için taksit hesaplaması!

Faiz Oranları ve Geri Ödeme Planı

Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarını dönemsel olarak değiştirme hakkını saklı tutuyor.

2,79 faizli konut kredisi gelişmesi! 120 ay vadeli 2 Milyon TL için taksit hesaplaması!

Bankanın resmi web sitesinde bulunan hesaplama aracı ile kredi detaylarını inceleyen tüketiciler, bireysel ihtiyaçlarına uygun planlar oluşturabiliyor. Ancak hesaplama aracının bilgi amaçlı hazırlandığı ve verilen bilgilerin kesin bir teklif niteliği taşımadığı belirtiliyor.

2,79 faizli konut kredisi gelişmesi! 120 ay vadeli 2 Milyon TL için taksit hesaplaması!

Tüketicilere Tavsiyeler

Uzmanlar, konut kredisi kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktaların faiz oranları, toplam geri ödeme tutarı ve bankanın sözleşme şartları olduğunu vurguluyor.

2,79 faizli konut kredisi gelişmesi! 120 ay vadeli 2 Milyon TL için taksit hesaplaması!

Kredi kullanmadan önce farklı bankaların tekliflerini karşılaştırmak ve detaylı bir maliyet analizi yapmak önem taşıyor.

2,79 faizli konut kredisi gelişmesi! 120 ay vadeli 2 Milyon TL için taksit hesaplaması!

Güncel Kredi Bilgilerine Erişim

Ziraat Bankası'nın sunduğu konut kredisi kampanyası ve hesaplama aracı hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir.

Derleme: Takvim.com.tr