200.000 TL altı sıfır SUV modelleri: Türkiye'nin en ucuz 2021 SUV modelleri! Bir daha bu fiyatlara almak imkansız!

2021 yılında sıfır SUV otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. Bilindiği gibi otomotiv devleri son yıllarda SUV klasmanında araç üretimine hız verdi. En çok satılan araç modelleri arasında otomobil modellerinin yanı sıra SUV araçlar en çok satanlar listesinde yerini almaya başladı. SUV arabaların karoserleri diğer türlerdeki binek araçlara göre daha yüksek ve daha geniştir. Bu nedenle daha ağır bir karosere sahip olan SUV araçların motorları daha yüksek hacimlidir. Kilometre başına daha fazla yakıt tüketip daha fazla karbondioksit salınımı yapan SUV araçlar daha çok dizel motorlu araçlar kategorisine girer.

08.04.2021 09:14 - Son Güncelleme: 08.04.2021 09:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





