200.000 TL altı sıfır SUV modelleri: Türkiye'nin en ucuz 2021 SUV modelleri! Bir daha bu fiyatlara almak imkansız!
2021 yılında sıfır SUV otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. Bilindiği gibi otomotiv devleri son yıllarda SUV klasmanında araç üretimine hız verdi. En çok satılan araç modelleri arasında otomobil modellerinin yanı sıra SUV araçlar en çok satanlar listesinde yerini almaya başladı. SUV arabaların karoserleri diğer türlerdeki binek araçlara göre daha yüksek ve daha geniştir. Bu nedenle daha ağır bir karosere sahip olan SUV araçların motorları daha yüksek hacimlidir. Kilometre başına daha fazla yakıt tüketip daha fazla karbondioksit salınımı yapan SUV araçlar daha çok dizel motorlu araçlar kategorisine girer.
Bir daha bu fiyatlara çok zor! 200.000 TL altı sıfır SUV modelleri... 2021 yılında sıfır SUV otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 200 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Markaların liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, 150 bin TL altında sadece 1 model kaldı. Firmaların 2021 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam ederken sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik. SUV açılımı; Sport Utility Vehicle, Türkçe'si Spor Amaçlı Taşıt. Hem minivan, hem station wagon hem de çekme özelliğine sahip olan yüksek araçlara denir.