KPSS şartı YOK! İŞKUR 12 bin TL maaşla 107 BİN 98 işçi alacak! 19-45 yaş arasındakilere ACİL anons geçildi! Bekçi, garson...

İŞKUR tüm illerde 107.098 acil işçi alımı yapıyor! İlköğretim mezunu, okuma yazma bilen herkes başvurabilir. Yüzbinlerce kişinin aradığı işi bulmasını sağlayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), internet sitesi aracılığıyla yeni ilanları duyurmaya devam ediyor. İŞKUR son olarak 107 bin genel işçi alımı yapılacağına dair ilan yayınladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden özel sektör ve kamu kurumlarında istidam edilecek adaylara ilişkin şartlar da belli oldu. İşte İŞKUR Aralık ayı işçi alımı ilanları!