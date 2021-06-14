Rekor kırıldı, faizler alev aldı! 10-20 ve 30 bin TL birikimi olan 32 günlük faizle ne kadar kazanır?

10.000-20.000 ve 30.000 TL birikimi olanlar 32 gün sonunda kaç TL faiz getirisi elde ederler? Devlet bankalarının, özel bankalarının 32 günlük faiz oranları çoğaldı mı? Bankada birikimi olup vadeli mevduat faiz oranlarıyla değerlendirmek isteyenler için sunulan azami faiz oranı birkaç banka tarafından sağlanıyor. Burgan Bank, Odeabank, İNG Bank, Fibabanka tarafından sağlanan faiz oranlarının yanında devlet bankalarının Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın sunduğu imkanlarda Mayıs ayı itibariyle değişti.