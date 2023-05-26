’Rekor kıracak’ diyerek açıkladı... Servetini 3’e katlamak isteyenler buraya! İslam Memiş’ten yatırım kılavuzu!

İslam Memiş'ten yatırım tavsiyeleri geldi. 2023 yılı için en iyi alım önerilerini sıraladı. Altın, gümüş ve dolar hakkında yorumlrda bulunan uzman isim servetinizi üçe katalayacak açıklamalarda bulundu. İşte İslam Memiş'ten yatırım tavsiyeleri... İslam Memiş'in yatırım tavsiyesi oldukça dikkat çekicidir. 2023 yılında altın ve dolar yerine yeni bir yatırım fırsatı sunmaktadır. Geleneksel olarak güvenli liman olarak görülen altın ve doların yanı sıra, yatırımcılara farklı bir perspektif sunarak alternatif bir varlık üzerinde odaklanmaktadır.