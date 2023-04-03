Rekabet Kurumu yayımladı! Zincir marketler için yeni düzenleme indirimli olan ürünler... Duyan dumura uğradı! A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa...

Zincir marketlerde yeni dönem! Bundan sonra her şey çok farklı olacak! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Bizim market hepsi için geçerli! Yeni düzenleme geldi! Hazırlanan rapor yayımlandı. Özellikle son yıllarda neredeyse herkes artık zincir marketlerden alışveriş yapıyor. Bu nedenler marketlerle ilgili son dakika düzenlemeler yakından takip ediliyor. Son olarak Rekabet Kurumu mesafe uyarısında bulundu. İşte "Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu" hakkında detaylar...