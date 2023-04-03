Nisan güncel sigara fiyat LİSTESİ! Sigaraya ZAM MI GELDİ son dakika? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? 1 paketi 50 TL oldu!

Son dakika sigaraya zam mı geldi, ne kadar. kaç TL oldu sorusu sosyal medyada yer alan iddiaların hemen akabinde sıkça araştırılmaya başlandı. Sigara tiryakilerine kötü haber geldi. Nisan ayına girmemizle birlikte güncel sigara fiyatları gündemde milyonlarca kişi tarafından sorgulanır oldu. Sigaraya zam geleceği yönündeki iddalar sonrası güncel sigara fiyatları merak edildi. Söz konusu zamla paket fiyatı 50 liraya dayanacağı öne sürüldü. Peki hangi sigara ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Nisan 2023 sigara fiyatları ve en ucuz en pahalı sigara...