Nisan güncel sigara fiyat LİSTESİ! Sigaraya ZAM MI GELDİ son dakika? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? 1 paketi 50 TL oldu!
Son dakika haberine göre sigaraya zam geleceği iddia edildi. Fiyatların 50 TL'ye dayanacağının konuşulması sigara kullanıcılarını telaşlandırdı. Vatandaşlar internet arama motorlarında iddiaların detaylarını araştırıyor. Peki 2 Nisan 2023 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Hangi markaya ne kadar zam gelecek? İşte detaylar.
03.04.2023 11:35 - Son Güncelleme: 03.04.2023 11:35
Son dakika sigaraya zam mı geldi, ne kadar. kaç TL oldu sorusu sosyal medyada yer alan iddiaların hemen akabinde sıkça araştırılmaya başlandı. Sigara tiryakilerine kötü haber geldi. Nisan ayına girmemizle birlikte güncel sigara fiyatları gündemde milyonlarca kişi tarafından sorgulanır oldu. Sigaraya zam geleceği yönündeki iddalar sonrası güncel sigara fiyatları merak edildi. Söz konusu zamla paket fiyatı 50 liraya dayanacağı öne sürüldü. Peki hangi sigara ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Nisan 2023 sigara fiyatları ve en ucuz en pahalı sigara...