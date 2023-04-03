RAMAZAN İMSAKİYE
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Emeklilikte ikinci tarihi reform için hazırlık başladı! 5 yıl erken emeklilik yolda

EYT düzenlemesiyle milyonlarca çalışanın, uzun süredir devam eden sorunları çözüldü. Kangren haline gelen bu zorlu problemi ortadan kaldıran hükümet, emeklilikte devrim niteliğinde ikinci bir reforma hazırlanıyor. Berber, kuaför, marangoz, bakkal, terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca küçük esnafın, yüzünü güldürecek tasarının detayları ortaya çıkmaya başladı.

03.04.2023 08:21 - Son Güncelleme: 03.04.2023 08:21
Emeklilikte ikinci tarihi reform için hazırlık başladı! 5 yıl erken emeklilik yolda

Milyonlarca esnafı ilgilendiren EYT'den sonra emeklilikte ikinci tarihi reform için harekete geçildi.

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Emeklilikte ikinci tarihi reform için hazırlık başladı! 5 yıl erken emeklilik yolda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in müjdesini verdiği küçük esnafı daha az primle emekli edecek modele ilişkin reforma son şekli verildikten sonra yasa teklifi haline getirilecek. İşte detaylar..

Emeklilikte ikinci tarihi reform için hazırlık başladı! 5 yıl erken emeklilik yolda

Milyonlarca esnafın heyecanla beklediği prim reformunda merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

Emeklilikte ikinci tarihi reform için hazırlık başladı! 5 yıl erken emeklilik yolda

1-Emeklilik açısından Bağ-Kur ile SGK arasındaki farklar neler?
2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.

Emeklilikte ikinci tarihi reform için hazırlık başladı! 5 yıl erken emeklilik yolda

Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.

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