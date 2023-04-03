Emeklilikte ikinci tarihi reform için hazırlık başladı! 5 yıl erken emeklilik yolda
EYT düzenlemesiyle milyonlarca çalışanın, uzun süredir devam eden sorunları çözüldü. Kangren haline gelen bu zorlu problemi ortadan kaldıran hükümet, emeklilikte devrim niteliğinde ikinci bir reforma hazırlanıyor. Berber, kuaför, marangoz, bakkal, terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca küçük esnafın, yüzünü güldürecek tasarının detayları ortaya çıkmaya başladı.
03.04.2023 08:21 - Son Güncelleme: 03.04.2023 08:21
Milyonlarca esnafı ilgilendiren EYT'den sonra emeklilikte ikinci tarihi reform için harekete geçildi.