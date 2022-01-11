11 bin 250 TL’ye iş yeri, 50 bin TL’ye daire satılıyor! SGK emlakçılığa soyundu satışlar başladı! Böylesi görülmedi 2022 yılında...

2022 yılında özellikle daire sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ihaleleri kapsamında Türkiye'nin bir çok ilinde gayrimenkul satışları başladı. En ucuzu 11.250,00 TL olan ev, arsa, depo, bahçe, dükkan ve iş yeri satışa sunuldu. Uygun fiyata gayrimenkul almak isteyenler SGK'nın sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek. İcradan satılan söz konusu bu taşınmazlar açık artırma yöntemiyle sahiplerini bulacak. İşte satıştaki SGK gayrimenkulleri...