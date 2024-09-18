TEK ZAM 10 KAZANÇ | Asgari ücret herkese yansıyacak: İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, iş arama yardımı...

Çalışan-çalışmayan hemen herkesin geliri Ocak ayıyla birlikte yükselecek. Asgari ücretteki artış diğer çalışanlara da yansıyacağı gibi, işsizlik maaşından kıdem ve ihbar tazminatına, stajyer ücretinden rapor, iş arama ve annelik ödemelerine kadar pek çok alana etki edecek.