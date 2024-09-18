TEK ZAM 10 KAZANÇ | Asgari ücret herkese yansıyacak: İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, iş arama yardımı...

Çalışan-çalışmayan hemen herkesin geliri Ocak ayıyla birlikte yükselecek. Asgari ücretteki artış diğer çalışanlara da yansıyacağı gibi, işsizlik maaşından kıdem ve ihbar tazminatına, stajyer ücretinden rapor, iş arama ve annelik ödemelerine kadar pek çok alana etki edecek.
2025 yılına çalışan-çalışmayan hemen herkes yeni gelirlerle başlayacak. Memurların, emeklilerin, sosyal yardım alanların yanı sıra işçilerin de geliri artacak. Asgari ücretlilerin maaşındaki artış geniş bir kesime etki edecek.
Halen net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücretteki artışı Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Orta Vadeli Program'da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi.
Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yapılır ve bu tahmin yansıtılırsa, çalışanların eline geçecek para 7 bin 56 lira yükselecek. Asgari ücretin neti 24 bin 58, brütü de 28 bin 303 liraya ulaşacak.