MESLEK MESLEK hesaplandı! 2023 ZAMLI polis, öğretmen, memur maaşları! 11.800, 13.500, 14.000 TL alanlar! 4a,4b,4c'liye...
Zamlı memur maaşları için geri sayım başladı! Polis, hemşire, doktor, öğretmen gibi meslek gruplarına yönelik maaş zammı tablosunda ise rakamlar ortaya çıktı. TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memur zamlarında 5 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış oldu. İşte Temmuz 2023 zamlı memur maaşları...
30.06.2023 22:33 - Son Güncelleme: 30.06.2023 22:33
Memur maaş zammı için geri sayım başladı. Memurlara yılda iki kez toplu sözleşme zammına göre zam yapılıyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre memurların alacağı enflasyon farkı şimdiden 7.26 oldu. Son olarak Temmuz'un ilk haftası açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile beraber memurların alacağı enflasyon farkı netlik kazanacak.
2023 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Memur maaş zammında bu yıl enflasyon farkının yanı sıra refah payı eklemesi de yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının Temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini ifade etti. Işıkhan açıklamasında en düşük memur maaşının net 22 bin olacağını bir kez daha hatırlattı.