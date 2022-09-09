Reeder telefon fiyatları DÜŞTÜ! 2.119 TL'ye... A101 aktüel kataloğu 8 Eylül yayımda! İPHONE 11,12,13,14 64 GB, 128 GB fiyatları!

A101 8 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bir önceki gün Apple İphone 14'ün tanıtımını yaptı. Buna göre iPhone 14: 30.999 TL, 14 Plus: 34.999 TL, 14 Pro: 39.999 TL, 14 Pro Max: 43.999 TL'den satışa sunuldu. A101 marketlerinde dönem dönem İphone satılıyor. Apple'nin 14'ü tanıtmasıyla birlikte 8 Eylül A101 aktüel kataloğu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki İphone 11,12,13 64 GB, 128 GB fiyatı düştü mü? A101'de 11,12,13,14 var mı, satılıyor mu? İşte fiyatı düşen ürünler: A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!