Emeklilikle ilgili SGK'dan açıklama! SSK, Bağkur, 4C'lilerin emeklilikleri iptal ediliyor! Prim ve maaşlar yanıyor! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında olanlar...
Milyonlarca çalışanın hayali emekli olup refah bir hayat sürmek. SGK uyarı yaptı ve sahte bir durum tespit edilirse ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor. Fiilen bir işte çalışmadığı halde primini kendi ödeyerek 4/A'lı çalışıyormuş gibi gösteren kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yakından takip ediliyor ve yasal işlemler uygulanıyor. İşte emekliliğinizin yanmaması için dikkat etmeniz gereken noktalar ve emeklilik iptali ile ilgili merak edilenler!
08.09.2022 10:32 - Son Güncelleme: 08.09.2022 10:32
Emeklilik herkesin hayalidir ve sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler, gün sayısını ve yaş şartının tamamlanması durumunda emekli olunabiliyor. Bazı vatandaşlar yasal olmayan işlere karışıyor ve emekli olabilmek amacıyla sahte sigorta işlerine kalkışıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bunu tespit ettiğinde hem ödenen primleri hem de emekliliği yakıyor. Emekli maaşları ödenmeye başladıysa da faiziyle geri alınıyor. İşte merak edilen detaylar haberimizde...
Emeklilik ile ilgili son dakika detayı. Emekli yüz binleri ilgilendiriyor. Emeklilik iptali ile ilgili flaş ayrıntılar ortaya çıktı.