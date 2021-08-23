Raporlu ilaçtan katılım payı alınır mı? Geri ödeme listesindeki ilaçlar neler? İşte ilaca erişimdeki detaylar...
Son dakika haberi... Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tüm ilaçların ödemesi yapılıyor. Raporlu ilaçlardan katılım payı alınmıyor. Bazı ilaçlara erişimde bürokratik engellerle karşılaşmamak için doğru yolu izlemek şart. Peki raporlu ilaçtan katılım payı alınır mı? Geri ödeme listesindeki ilaçlar neler? İşte detaylar.
23.08.2021 06:56
- Son Güncelleme: 23.08.2021 06:56
SABAH'ta yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tüm ilaçlar geri ödeme listesinde olup olmadığına bakılmadan ödemesi yapılıyor.
Raporlu ilaçlarda katılım payı ödenmiyor, eşdeğer ilaçta fark ödememek için eczacıya danışarak aynı gruptaki daha ucuz ilaçları tercih ederek fark ödemeden tedavi olunabilir. Tedavi için gerekli görülen, ancak ülkede ruhsatlı olmayan, çeşitli nedenlerle üretilmeyen veya ithalatı yapılmayan ilaçlar yurt dışından temin edilebilir.