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Raporlu ilaçtan katılım payı alınır mı? Geri ödeme listesindeki ilaçlar neler? İşte ilaca erişimdeki detaylar...

Son dakika haberi... Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tüm ilaçların ödemesi yapılıyor. Raporlu ilaçlardan katılım payı alınmıyor. Bazı ilaçlara erişimde bürokratik engellerle karşılaşmamak için doğru yolu izlemek şart. Peki raporlu ilaçtan katılım payı alınır mı? Geri ödeme listesindeki ilaçlar neler? İşte detaylar.

23.08.2021 06:56 - Son Güncelleme: 23.08.2021 06:56
Raporlu ilaçtan katılım payı alınır mı? Geri ödeme listesindeki ilaçlar neler? İşte ilaca erişimdeki detaylar...

Türkiye dünyada ilaç harcamalarında en yüksek ödeme yapan ülke olmasına karşın bazı ilaçlara erişimde doğru yol izlenmeyince bürokratik engellerle karşılaşmak söz konusu olabiliyor.

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Raporlu ilaçtan katılım payı alınır mı? Geri ödeme listesindeki ilaçlar neler? İşte ilaca erişimdeki detaylar...

SABAH'ta yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tüm ilaçlar geri ödeme listesinde olup olmadığına bakılmadan ödemesi yapılıyor.

Raporlu ilaçtan katılım payı alınır mı? Geri ödeme listesindeki ilaçlar neler? İşte ilaca erişimdeki detaylar...

Bir doktor, dünyanın herhangi bir yerinde kullanılan bir ilacın tedavi edici olacağını düşünerek reçete yazdıysa fiyatı ne olursa olsun hastaya teslimi için tüm imkânlar sunuluyor.

Raporlu ilaçtan katılım payı alınır mı? Geri ödeme listesindeki ilaçlar neler? İşte ilaca erişimdeki detaylar...

Raporlu ilaçlarda katılım payı ödenmiyor, eşdeğer ilaçta fark ödememek için eczacıya danışarak aynı gruptaki daha ucuz ilaçları tercih ederek fark ödemeden tedavi olunabilir. Tedavi için gerekli görülen, ancak ülkede ruhsatlı olmayan, çeşitli nedenlerle üretilmeyen veya ithalatı yapılmayan ilaçlar yurt dışından temin edilebilir.

Raporlu ilaçtan katılım payı alınır mı? Geri ödeme listesindeki ilaçlar neler? İşte ilaca erişimdeki detaylar...

Sigortalı ve hak sahiplerinin Türk Eczacıları Birliği'ne başvurmadan kendi imkânlarıyla yurt dışından temin ettikleri ilaç bedelleri de ödenir. Geri ödenmeyen, bulunmayan, erişilmeyen tek bir ilaç kalmaması için büyük hassasiyet gösterilirken bu konuda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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