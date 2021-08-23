Kamuda maaş ve ikramiyede yeni dönem! Memura-emekliye ek gösterge kazancı: İkramiyede 34 bin TL artış olacak
3600 ek gösterge, toplu sözleşme mutabakat metnine giriyor. Maaş ve ikramiyeleri artıracak düzenlemenin meslek grupları dahil diğer ayrıntıları ise Meclis aşamasında netleştirilecek. Gösterge artışı memurların yanı sıra emeklilere de yansıtılacak...
23.08.2021 06:56
- Son Güncelleme: 23.08.2021 16:34
Meslek grupları başta olmak üzere diğer ayrıntılar Meclis aşamasında netleştirilecek. Daha önceki çalışmalarda öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 grup gündeme gelmişti.