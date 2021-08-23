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Kamuda maaş ve ikramiyede yeni dönem! Memura-emekliye ek gösterge kazancı: İkramiyede 34 bin TL artış olacak

3600 ek gösterge, toplu sözleşme mutabakat metnine giriyor. Maaş ve ikramiyeleri artıracak düzenlemenin meslek grupları dahil diğer ayrıntıları ise Meclis aşamasında netleştirilecek. Gösterge artışı memurların yanı sıra emeklilere de yansıtılacak...

23.08.2021 06:56 - Son Güncelleme: 23.08.2021 16:34
Kamuda maaş ve ikramiyede yeni dönem! Memura-emekliye ek gösterge kazancı: İkramiyede 34 bin TL artış olacak

Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek göstergenin, toplu sözleşmenin mutabakat metnine gireceği belirtiliyor. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ek gösterge konusu böylece yazılı vaade dönüşecek.

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Kamuda maaş ve ikramiyede yeni dönem! Memura-emekliye ek gösterge kazancı: İkramiyede 34 bin TL artış olacak

Meslek grupları başta olmak üzere diğer ayrıntılar Meclis aşamasında netleştirilecek. Daha önceki çalışmalarda öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 grup gündeme gelmişti.

Kamuda maaş ve ikramiyede yeni dönem! Memura-emekliye ek gösterge kazancı: İkramiyede 34 bin TL artış olacak

Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri de 3600 ek göstergeden yararlanacak. Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları faydalanacak.

Kamuda maaş ve ikramiyede yeni dönem! Memura-emekliye ek gösterge kazancı: İkramiyede 34 bin TL artış olacak

Ek gösterge düzenlemesi memurların maaşları, emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşlarına yansıyacak. Emekliler de düzenleme kapsamına alınacak.

Kamuda maaş ve ikramiyede yeni dönem! Memura-emekliye ek gösterge kazancı: İkramiyede 34 bin TL artış olacak

İKRAMİYEDE 34 BİN TL ARTIŞ
Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 30 yıllık hizmeti olan polis, öğretmen ve hemşirenin ikramiyesi 34 bin lira artacak, düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.

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