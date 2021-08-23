İlk altı ayda cirolar ilk defa 1 trilyon lirayı geçti! Bilançolara yansıyan rekor büyüme

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki güçlü büyüme performansı, işsizliği 3 yılın dibine çekerken, hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere de ciro ve kârlılık rekoru kırdırdı. 1 Eylül'de açıklanacak olan ve yüzde 25-30 arasında gerçekleşmesi beklenen ekonomik büyümenin lokomotifliğini üstlenen sanayi ve ihracat, borsada da bilançolara yansıdı. Sanayi sektörü ciro ve kâr artışında borsa geneline iki kattan fazla fark attı.