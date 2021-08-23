İlk altı ayda cirolar ilk defa 1 trilyon lirayı geçti! Bilançolara yansıyan rekor büyüme
Ekonomi cephesinden sevindiren haberler geliyor. Yılın ikinci çeyreğinde beklenen rekor büyüme, bilançolara da yansıdı. Borsadaki tüm şirketlerin net satışları, 2020'nin ilk yarısına göre yüzde 46.1 artarak, haziran sonu itibarıyla tarihte ilk defa 1 trilyon lirayı aştı. Borsadaki tüm şirketlerin yılın ilk yarısındaki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 155.9 artarak 89.5 milyar liraya ulaştı.
Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki güçlü büyüme performansı, işsizliği 3 yılın dibine çekerken, hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere de ciro ve kârlılık rekoru kırdırdı. 1 Eylül'de açıklanacak olan ve yüzde 25-30 arasında gerçekleşmesi beklenen ekonomik büyümenin lokomotifliğini üstlenen sanayi ve ihracat, borsada da bilançolara yansıdı. Sanayi sektörü ciro ve kâr artışında borsa geneline iki kattan fazla fark attı.
CİRODA 1 TRİLYON AŞILDI
Yılın ikinci çeyreğinde ekonomide sanayi ve ihracatın lokomotifliğinde gerçekleşen büyüme, bilançolarda da etkisini gösterdi. Borsadaki tüm şirketlerin net satışları, 2020'nin ilk yarısına göre yüzde 46.1 artarak, haziran sonu itibarıyla tarihte ilk defa 1 trilyon lirayı aştı.
Türkiye'nin devlerinin yer aldığı BIST-30 Endeksi'ndeki şirketlerin cirosunu yüzde 46.8 artarak 547.5 milyar liraya ulaşırken, sanayi sektöründeki şirketlerin satış gelirleri ise yüzde 77.9 artarak 338.2 milyar liraya çıktı. Hizmetler endeksindeki şirketlerin cirosu yüzde 31.2 artarak 207.5 milyara, perakende sektörü şirketlerinin satış gelirleri ise yüzde 25.2 artarak 72.8 milyar liraya yükseldi.