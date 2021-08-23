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Haberler Ekonomi İlk altı ayda cirolar ilk defa 1 trilyon lirayı geçti! Bilançolara yansıyan rekor büyüme

İlk altı ayda cirolar ilk defa 1 trilyon lirayı geçti! Bilançolara yansıyan rekor büyüme

Ekonomi cephesinden sevindiren haberler geliyor. Yılın ikinci çeyreğinde beklenen rekor büyüme, bilançolara da yansıdı. Borsadaki tüm şirketlerin net satışları, 2020'nin ilk yarısına göre yüzde 46.1 artarak, haziran sonu itibarıyla tarihte ilk defa 1 trilyon lirayı aştı. Borsadaki tüm şirketlerin yılın ilk yarısındaki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 155.9 artarak 89.5 milyar liraya ulaştı.

23.08.2021 08:08 - Son Güncelleme: 23.08.2021 08:11
İlk altı ayda cirolar ilk defa 1 trilyon lirayı geçti! Bilançolara yansıyan rekor büyüme

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki güçlü büyüme performansı, işsizliği 3 yılın dibine çekerken, hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere de ciro ve kârlılık rekoru kırdırdı. 1 Eylül'de açıklanacak olan ve yüzde 25-30 arasında gerçekleşmesi beklenen ekonomik büyümenin lokomotifliğini üstlenen sanayi ve ihracat, borsada da bilançolara yansıdı. Sanayi sektörü ciro ve kâr artışında borsa geneline iki kattan fazla fark attı.

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İlk altı ayda cirolar ilk defa 1 trilyon lirayı geçti! Bilançolara yansıyan rekor büyüme

1 trilyon TL ciro 89.5 milyar kârHisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören 439 şirketten 408'i yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı. Bu şirketlerden 209'u kârını artırırken, 69 şirket zarardan kâra geçti.

İlk altı ayda cirolar ilk defa 1 trilyon lirayı geçti! Bilançolara yansıyan rekor büyüme

Sabah'ın haberine göre kârı azalan şirket sayısı 41'de kalırken, 27 şirketin zararı azaldı. Kârdan zarara geçen şirket sayısı 28 olurken, 34 şirketin zararı arttı. 408 şirketten 319'u kâr açıklarken, zarar eden şirket sayısı 89'da kaldı. Geçen yılın ilk yarısında 130 şirket zarar açıklamıştı.

İlk altı ayda cirolar ilk defa 1 trilyon lirayı geçti! Bilançolara yansıyan rekor büyüme

CİRODA 1 TRİLYON AŞILDI
Yılın ikinci çeyreğinde ekonomide sanayi ve ihracatın lokomotifliğinde gerçekleşen büyüme, bilançolarda da etkisini gösterdi. Borsadaki tüm şirketlerin net satışları, 2020'nin ilk yarısına göre yüzde 46.1 artarak, haziran sonu itibarıyla tarihte ilk defa 1 trilyon lirayı aştı.

İlk altı ayda cirolar ilk defa 1 trilyon lirayı geçti! Bilançolara yansıyan rekor büyüme

Türkiye'nin devlerinin yer aldığı BIST-30 Endeksi'ndeki şirketlerin cirosunu yüzde 46.8 artarak 547.5 milyar liraya ulaşırken, sanayi sektöründeki şirketlerin satış gelirleri ise yüzde 77.9 artarak 338.2 milyar liraya çıktı. Hizmetler endeksindeki şirketlerin cirosu yüzde 31.2 artarak 207.5 milyara, perakende sektörü şirketlerinin satış gelirleri ise yüzde 25.2 artarak 72.8 milyar liraya yükseldi.

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