Rampadan aşağı sürükleniyor etraf karman çorman! Altın fiyatları için uzman isimden merak uyandıran ikaz: Eylül ayına doğru...
Geçmişteki iki üç aylık periyot detaylı bir şekilde incelediğinde düşüşlü ve inişli seyriyle yatırımcısını şaşırtmaya devam eden altın fiyatlarının ne yöne gideceği merak uyandırıyor. Fiyatların son haftalarda baş döndürmesinin ardından uzmanlar tarafından yapılan yorumlar büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Uzman isimler altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirerek fiyatların gidişatı hakkında analizler yapıyor. Haziran ayında peş peşe düşüş yaşayan altın fiyatları merak ediliyor. Dün kapanışta serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,50 lira oldu. Uzmanlar isimler fiyatların gelecek günlerde nasıl olacağını yatırımcılar için yorumladı.
Rampadan aşağı sürükleniyor etraf karman çorman! Altın fiyatları için uzman isimden merak uyandıran ikaz: Eylül ayına doğru... Her hafta yüz binlerce kişi gram, çeyrek ya da bilezik yatırımı yapıyor. Bu nedenle günün belirli saatlerinde fiyatlarda yaşanan değişimleri mercek altına alıyor. Son haftalarda yaşanan peş peşe düşüş ve yükselişler baş döndürdü. Dün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da son işlem gününde çeyrek altın 817,00 lira, Cumhuriyet altını 3.342,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 504,20 liradan işlem görmüştü.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulundu. İşte İslam Memiş'in açıklaması:
- 2020'nin yaz aylarında altının ons fiyatının 2.075 dolar, altının gram fiyatının 540 liraya yükseldiğini gördük. 2021'e altının ons fiyatı 1.898 dolar, altının gram fiyatı 451 liradan başlamıştı. 2021'in ilk haftasını yükseliş isteğinde başlayan altın fiyatlarında düşüş trendinin başladığını gördük.
- Ülkelerden gelen aşı haberleri, dünya sağlık örgütünün kabul etmesi, insanlar üzerinde uygulanması, vaka sayılarının düşmesi, kısıtlamaların kalkması gibi birçok olumlu etken altın fiyatlarının yılın yarısında baskı altında bıraktı.
Altın fiyatlarının yılın ilk yarısında baskı altında kaldığını gördük ancak geniş bant aralığında dalgalanması dikkat çekiciydi.