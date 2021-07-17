Rampadan aşağı sürükleniyor etraf karman çorman! Altın fiyatları için uzman isimden merak uyandıran ikaz: Eylül ayına doğru... Her hafta yüz binlerce kişi gram, çeyrek ya da bilezik yatırımı yapıyor. Bu nedenle günün belirli saatlerinde fiyatlarda yaşanan değişimleri mercek altına alıyor. Son haftalarda yaşanan peş peşe düşüş ve yükselişler baş döndürdü. Dün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da son işlem gününde çeyrek altın 817,00 lira, Cumhuriyet altını 3.342,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 504,20 liradan işlem görmüştü.