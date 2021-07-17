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700 bin işçinin ikramiyesi hesapta: En az 1108 TL ödendi

Kamu işçilerine 13 günlük ikramiye ödemesi yapıldı. İşçilerin hesabına en az bin 108 lira yatırıldı. Aralık'ta bir ödeme daha olacak. Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre 17 Aralık'ta ödenecek. İşte ikramiyeye ilişkin merak edilen tüm detaylar...

17.07.2021 06:59 - Son Güncelleme: 17.07.2021 06:59
700 bin işçinin ikramiyesi hesapta: En az 1108 TL ödendi

Kamu işçileri ikramiyelerine (ilave tediye) Kurban Bayramı öncesi kavuştu.

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700 bin işçinin ikramiyesi hesapta: En az 1108 TL ödendi

Yaklaşık 700 bin kamu işçisine dün ikramiye ödemesi yapıldı.

700 bin işçinin ikramiyesi hesapta: En az 1108 TL ödendi

Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.

700 bin işçinin ikramiyesi hesapta: En az 1108 TL ödendi

İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

700 bin işçinin ikramiyesi hesapta: En az 1108 TL ödendi

Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.