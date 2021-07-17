700 bin işçinin ikramiyesi hesapta: En az 1108 TL ödendi
Kamu işçilerine 13 günlük ikramiye ödemesi yapıldı. İşçilerin hesabına en az bin 108 lira yatırıldı. Aralık'ta bir ödeme daha olacak. Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre 17 Aralık'ta ödenecek. İşte ikramiyeye ilişkin merak edilen tüm detaylar...
17.07.2021 06:59
- Son Güncelleme: 17.07.2021 06:59
Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.