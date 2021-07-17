Koronavirüs pandemisi sektörü derinden etkiledi! 300 bin komi ve garson aranıyor

Happy Moon's Grup Başkanı Hüseyin Aymutlu, sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını ve pek çok çalışanın memleketine gittiğini belirterek, "Şu anda restoran, kafe ve büfeler açılsa da bir belirsizlik var. Bu nedenle memlekete gidenler dönmek istemiyor. Farklı sektöre geçenler de oldu. Sektör olarak eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Her pozisyonda en az 300 bin kişiye ihtiyaç var" dedi.