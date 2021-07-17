Vav TV İzle

Koronavirüs pandemisi sektörü derinden etkiledi! 300 bin komi ve garson aranıyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle memleketlerine gidenler dönemeyince sektörde garson ve komi açığı baş gösterdi. 1 Temmuz'da normalleşmeyle yeniden açılan restoran ve kafelerde 300 bin kişiye ihtiyaç var.

17.07.2021 09:30 - Son Güncelleme: 17.07.2021 09:32
Koronavirüs pandemisi sektörü derinden etkiledi! 300 bin komi ve garson aranıyor

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden olan restoran ve kafeler, 1 Temmuz'da normal çalışma dönemine geçerken bu kez de eleman bulmakta sorun yaşıyor. Milliyet'in haberine göre; daha önce 2 milyon kişinin çalıştığı sektörde, 300 bin eleman ihtiyacı var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs pandemisi sektörü derinden etkiledi! 300 bin komi ve garson aranıyor

Happy Moon's Grup Başkanı Hüseyin Aymutlu, sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını ve pek çok çalışanın memleketine gittiğini belirterek, "Şu anda restoran, kafe ve büfeler açılsa da bir belirsizlik var. Bu nedenle memlekete gidenler dönmek istemiyor. Farklı sektöre geçenler de oldu. Sektör olarak eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Her pozisyonda en az 300 bin kişiye ihtiyaç var" dedi.

Koronavirüs pandemisi sektörü derinden etkiledi! 300 bin komi ve garson aranıyor

BULANA PRİM VAR
Şu anda sektörde herkesin eleman aradığını dile getiren Aymutlu, şunları söyledi: "Bizim 450 kişiye ihtiyacımız var. Eleman bulana prim veriyoruz. 'Arkadaşını getir, üç ay çalışsın, 1.500 TL verelim' diyoruz.

Koronavirüs pandemisi sektörü derinden etkiledi! 300 bin komi ve garson aranıyor

En çok garson ve komiye ihtiyaç var. Yıllardır herkes memleketten İstanbul'a geliyor diyorduk. Şimdi gelenler memleketine dönüyor.

Koronavirüs pandemisi sektörü derinden etkiledi! 300 bin komi ve garson aranıyor

Pandemiye 2.000 çalışanla girdik, 1.600'ü geri döndü, 400'ü bir yerlere gitti. Şu anda tekrar 400'ün 200'ünü yerine koyduk. 200 - 300'ü daha geri koymaya çalışıyoruz.