Market çalışma saatleri değişti! Tam kapanmada hafta içi ve hafta sonu marketler saat kaçta açılıp kaçta kapanacak?
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeniden market çalışma saatleri değişti. 26 Nisan Kabine Toplantısı gerçekleşti ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vaka sayılarını azaltmak amacıyla tam kapanma kararı aldıklarını açıkladı. Belirli tarihler arasında tüm Türkiye'de tam kapanma uygulanacağını duyan milyonlarca vatandaş güncel market çalışma saatlerini merak ederek araştırmaya başladı. Peki Tam kapanmada hafta içi ve hafta sonu marketler saat kaçta açılıp kaçta kapanacak? İşte yanıtı…
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeniden market çalışma saatleri değişti. 26 Nisan Kabine Toplantısı gerçekleşti ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vaka sayılarını azaltmak amacıyla tam kapanma kararı aldıklarını açıkladı. Belirli tarihler arasında tüm Türkiye'de tam kapanma uygulanacağını duyan milyonlarca vatandaş güncel market çalışma saatlerini merak ederek araştırmaya başladı. Peki Tam kapanmada hafta içi ve hafta sonu marketler saat kaçta açılıp kaçta kapanacak? İşte yanıtı…
26 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan tam kapanma açıklamasını duyurdu. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tüm illerde tam kapanma uygulanacak ve bu sebeple market saatlerinde ve günlerinde de değişiklik yapıldı. Tam kapanmada hafta içi ve hafta sonu marketler saat kaçta açılıp kaçta kapanacak? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte güncel hafta içi ve hafta sonu market saatleri…
TAM KAPANMA TARİHLERİ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek.
Genelgede şu şekilde belirtildi:
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.