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Haberler Ekonomi Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye müjdesi geldi! Milyonlar emeklinin gözü kulağı oradaydı! 2022 emekli bayram ikramiyesi tutarı…

Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye müjdesi geldi! Milyonlar emeklinin gözü kulağı oradaydı! 2022 emekli bayram ikramiyesi tutarı…

Her sene olduğu gibi bu yıl da milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi ve ne kadar tutarda hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı kararı ile 2018 yılından itibaren emekli vatandaşlara hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 1.100 lira ikramiye veriliyor ve 2022 zamlarıyla birlikte bu tutarın ne kadar artacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2022 emekli bayram ikramiyesi tutarı ve yatırılacağı tarihe ilişkin son gelişmeler neler?

07.03.2022 11:08 - Son Güncelleme: 07.03.2022 11:09
Milyonlar emeklinin gözü kulağı oradaydı! Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye müjdesi geldi! 2022 emekli bayram ikramiyesi tutarı…

Mart ayı yaşanırken milyonlarca emekli 2022 yılında bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak etmeye ve araştırmalarını hızlandırmaya başladı. 2018 yılından bu yana Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli vatandaşlara 1.100 TL olmak üzere ikramiye veriliyor ve yapılan 2022 zamlarıyla birlikte bu tutarın da ne kadar değişeceğini öğrenmek isteyenler son gelişmeler hakkında bilgi almak istiyor. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye müjdesi geldi. 2022 emekli bayram ikramiyesi tutarı ile ilgili son durum haberimizde yer alıyor.

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Milyonlar emeklinin gözü kulağı oradaydı! Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye müjdesi geldi! 2022 emekli bayram ikramiyesi tutarı…

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2022 yılında uygulanacak asgari ücrette yaşanan büyük artışın ardından milyonlarca emekli ve memur için enflasyon farkı dışında uygulanacak ek zam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu.

Milyonlar emeklinin gözü kulağı oradaydı! Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye müjdesi geldi! 2022 emekli bayram ikramiyesi tutarı…

Emekli ve memurlar için ek zammı içeren yasal düzenleme Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milyonlar emeklinin gözü kulağı oradaydı! Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye müjdesi geldi! 2022 emekli bayram ikramiyesi tutarı…

Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için taban 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 30.95'e çıktı.

Milyonlar emeklinin gözü kulağı oradaydı! Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye müjdesi geldi! 2022 emekli bayram ikramiyesi tutarı…

Ancak resmi enflasyon artışının bile altında kalan milyonlarca emekli temmuz ayında yeniden bir artışın yapılması için umutla beklerken hiç olmazsa bayram ikramiyelerinde tatmin edici bir artış olur mu diye bekliyor.

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