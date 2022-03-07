Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye müjdesi geldi! Milyonlar emeklinin gözü kulağı oradaydı! 2022 emekli bayram ikramiyesi tutarı…
Her sene olduğu gibi bu yıl da milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi ve ne kadar tutarda hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı kararı ile 2018 yılından itibaren emekli vatandaşlara hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 1.100 lira ikramiye veriliyor ve 2022 zamlarıyla birlikte bu tutarın ne kadar artacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2022 emekli bayram ikramiyesi tutarı ve yatırılacağı tarihe ilişkin son gelişmeler neler?
07.03.2022 11:08 - Son Güncelleme: 07.03.2022 11:09
Mart ayı yaşanırken milyonlarca emekli 2022 yılında bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak etmeye ve araştırmalarını hızlandırmaya başladı. 2018 yılından bu yana Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli vatandaşlara 1.100 TL olmak üzere ikramiye veriliyor ve yapılan 2022 zamlarıyla birlikte bu tutarın da ne kadar değişeceğini öğrenmek isteyenler son gelişmeler hakkında bilgi almak istiyor. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye müjdesi geldi. 2022 emekli bayram ikramiyesi tutarı ile ilgili son durum haberimizde yer alıyor.