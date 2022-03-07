Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye müjdesi geldi! Milyonlar emeklinin gözü kulağı oradaydı! 2022 emekli bayram ikramiyesi tutarı…

Mart ayı yaşanırken milyonlarca emekli 2022 yılında bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak etmeye ve araştırmalarını hızlandırmaya başladı. 2018 yılından bu yana Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli vatandaşlara 1.100 TL olmak üzere ikramiye veriliyor ve yapılan 2022 zamlarıyla birlikte bu tutarın da ne kadar değişeceğini öğrenmek isteyenler son gelişmeler hakkında bilgi almak istiyor. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye müjdesi geldi. 2022 emekli bayram ikramiyesi tutarı ile ilgili son durum haberimizde yer alıyor.