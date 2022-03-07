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Haberler Ekonomi Dacia Duster güncel fiyat listesi 2022! Araba alacaklar dikkat! Mart ayı Dacia modelleri güncel fiyatları ve kampanyalar…

Dacia Duster güncel fiyat listesi 2022! Araba alacaklar dikkat! Mart ayı Dacia modelleri güncel fiyatları ve kampanyalar…

Araç almak isteyen vatandaşar fiyat araştırması yaparken bütçelerine uygun araba modelini tercih etmek istiyor. Hem ekonomik olması hem de ihtiyaçları karşılar özelliklere sahip olması bu noktada ön plana çıkıyor. En çok satan araba markalarından biri olan Dacia'nın modellerinin ne kadara satıldığı, hangi kampanyaların şu an devam ettiği gibi bilgiler de merak ediliyor. Mart ayı Dacia modelleri güncel fiyat listesi ve kampanyaları haberimizde yer alıyor.

07.03.2022 11:07 - Son Güncelleme: 07.03.2022 11:08
Araba alacaklar dikkat! Dacia Duster güncel fiyat listesi 2022! Mart ayı Dacia modelleri güncel fiyatları ve kampanyalar…

Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar Dacia Duster güncel fiyat listesi 2022 araştırmalarını hızlandırdı. Her ay güncellenen fiyatlar ve kampanyalar yakından takip ediliyor ve bayilere gitmeden önce bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar için haberimizden 2022 Mart ayı Dacia modelleri güncel fiyatları ve kampanyalarına ulaşabilir, inceleyerek bütçenize en uygun olan modeli tercih edebilirsiniz. En çok satılan markalardan biri olan ve her ihtiyaca, bütçeye hitap eden Dacia modelleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Araba alacaklar dikkat! Dacia Duster güncel fiyat listesi 2022! Mart ayı Dacia modelleri güncel fiyatları ve kampanyalar…
DACİA Yeni Sandero
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 2022 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 319.400 ₺ 367.000 ₺
Araba alacaklar dikkat! Dacia Duster güncel fiyat listesi 2022! Mart ayı Dacia modelleri güncel fiyatları ve kampanyalar…
DACİA Yeni Sandero Stepway
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 2022 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 299.900 ₺ 329.900 ₺

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 354.300 ₺ 384.900 ₺
Araba alacaklar dikkat! Dacia Duster güncel fiyat listesi 2022! Mart ayı Dacia modelleri güncel fiyatları ve kampanyalar…

DACİA YENİ DUSTER

2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 2022 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı

Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 325.600 ₺ 363.900 ₺
Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 360.100 ₺ 388.900 ₺
Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 396.800 ₺ 448.900 ₺
Araba alacaklar dikkat! Dacia Duster güncel fiyat listesi 2022! Mart ayı Dacia modelleri güncel fiyatları ve kampanyalar…

Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 401.700 ₺ 455.900 ₺
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 399.800 ₺ 453.900 ₺
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 485.200 ₺ 573.000 ₺
Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 450.300 ₺ 481.000 ₺
Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 458.500 ₺ 489.000 ₺

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