Devlet tarafından karşılıksız olarak ödeniyor! 16.000 TL 30 gün içinde hesaplara yatıyor! Çeyiz desteği başvuru şartları…
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destekler tüm hızıyla sürüyor ve evlilik kurumuna katkı sağlamak amacıyla ödenen 16.000 TL 30 gün içinde hesaplara yatıyor. Devlet tarafından karşılıksız olarak verilen bu yardımdan yararlanmak isteyenler evlilik öncesi neler yapmaları gerektiğini öğrenmek istiyor. İki tarafın da başvurması durumunda alınacak tutar iki katına çıkabiliyor ve bunun için bazı şartlar gerekiyor. İşte çeyiz desteği başvuru şartları…
07.03.2022 11:10 - Son Güncelleme: 07.03.2022 11:10
Binlerce kişiyi ilgilendiren haber devletten geldi ve verdiği destekler tüm hızıyla devam ediyor. 16.000 TL karşılıksız olarak devlet tarafından şartları taşıyanların hesabına 30 gün içinde yatıyor. Yaş ve süre sınırı bu noktada oldukça önemli, sevdiği kişiyle ömrünü birleştirmek isteyen ve evlenmeye karar veren vatandaşlar düğün masraflarını bu yardım sayesinde kolaylıkla karşılayabilecek. Maddi olarak zorlandığı için evlilik konusunu erteleyenler de böylelikle rahat bir nefes alacak. Çeyiz desteği başvuru şartlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.