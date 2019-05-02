Dikkat! Gelecekte bu mesleklerin yerini yapay zeka alacak
Bu meslekler ileride yok olma tehlikesi ile karşı karşıya! Yapay zeka teknolojisi son hızla ilerlerken bazı meslekleri tarihe karıştıracak gibi görünüyor.
02.05.2019 07:32
- Son Güncelleme: 02.05.2019 07:34
Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte pek çok iş kolunda da önemli revizyonlar gerçekleşecek gibi görünüyor. Yapay zeka çalışmaları ile hatırı sayılır bazı mesleklerin de tarihe karışacağı ve işleri robotların yapacağı bir gerçek.
İstihdam oranlarında ciddi düşüşlere neden olacağı konuşulan yapay zekanın bazı sektörleri derinden etkileyeceği tahmin ediliyor.
İşte yapay zekanın ele geçireceği meslekler:
7- Banka çalışanları
Bankada çalışanların yaptıkları pek çok iş halihazırda makineler ve dijital teknolojiler tarafından yapılmaya başlandı.
Müşteri temsilcilerinin yaptığı işlerin de yakın zamanda yapay zekalar tarafından yapılması planlanıyor.
Böylece bankaların da yapay zekanın en aktif kullanıldığı alanlardan biri olması bekleniyor.
6-İşçiler
İnşaat ve ağır yük işçileri tuğla dizme ve yük kaldırma gibi işlemleri yapay zeka robotlarına kaptırmak üzere.