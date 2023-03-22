Brent petrol yükseldi akaryakıta 2. zam geldi! 22 Mart 2023 benzin, motorin, LPG FİYAT LİSTESİ! Son dakika EPGİS: İstanbul, Ankara! Shell, Opet, BP...
Son dakika... Brent petrolün varil fiyatı bugün (22 Mart 2023) yüzde 3,1 yükselişle 74,7 dolara çıktı. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında da dalgalanmalar devam ediyor. Bu noktada akaryakıt fiyatları da sık sık değişiyor. Son haftalarda benzin ve motorine indirim haberleri gelmiş ve sürücüleri sevindirmişti. Ancak son günlerde peş peşe zam duyuruları yapılıyor. İşte 22 Mart 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara İzmir! Shell, Bp...
Güncel akaryakıt fiyatları gündemde sıkça araştırılıyor. Brent petrol yükseldi, akaryakıta 2. zam geldi. Brent petrol fiyatlarının 80 doların altına düşmesiyle geçtiğimiz haftalarda motorine 2 kez indirim yapılmıştı. Brent petrolün tekrar yükselmesiyle bu kez zam haberi geldi. Peki 22 Mart 2023 Çarşamba akaryakıt fiyatları nasıl? İşte Son dakika EPGİS benzin, motorin fiyatları: İstanbul, Ankara! Shell, Opet, BP...
BRENT PETROL YÜKSELDİ Mİ?
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,1 yükselişle 74,7 dolara çıktı. Akaryakıt fiyatları brent petroldeki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda akaryakıt fiyatları cephesinde indirimler yaşandı. Brent petrol fiyatlarının 75 doların altına düşmesi sonrasında geçtiğimiz hafta 2 kez indirim yapılan motorine bu kez zam geldi.
AKARYAKITA ZAM!
Fiyat güncellemesinin ardından motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı.
Dün gece motorin fiyatlarında 81 kuruş artışa gidilmişti. Böylelikle bu haftaki fiyat artışı toplam 1 lira 60 kuruş oldu.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle: