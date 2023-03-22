Brent petrol yükseldi akaryakıta 2. zam geldi! 22 Mart 2023 benzin, motorin, LPG FİYAT LİSTESİ! Son dakika EPGİS: İstanbul, Ankara! Shell, Opet, BP...

Güncel akaryakıt fiyatları gündemde sıkça araştırılıyor. Brent petrol yükseldi, akaryakıta 2. zam geldi. Brent petrol fiyatlarının 80 doların altına düşmesiyle geçtiğimiz haftalarda motorine 2 kez indirim yapılmıştı. Brent petrolün tekrar yükselmesiyle bu kez zam haberi geldi. Peki 22 Mart 2023 Çarşamba akaryakıt fiyatları nasıl? İşte Son dakika EPGİS benzin, motorin fiyatları: İstanbul, Ankara! Shell, Opet, BP...