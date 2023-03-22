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Haberler Ekonomi 12.00 GÖRÜŞME BAŞLADI! Altın yumurtlayacaklar! Emekliye 5.500 TL BAYRAM İKRAMİYESİ! 5.500 TL+ 12.500 TL promosyon + EK 1.650 TL ara zam...

12.00 GÖRÜŞME BAŞLADI! Altın yumurtlayacaklar! Emekliye 5.500 TL BAYRAM İKRAMİYESİ! 5.500 TL+ 12.500 TL promosyon + EK 1.650 TL ara zam...

Emekli bayram ikramiyesi hesaplama için görüşmeler başladı. Ramazan ayının gelmesiyle beraber milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi için gelecek açıklamaya çevrildi. Emekli bayram ikramiyesi için bugün saat 12.00'da sürpriz bir toplantı yapıldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve emekli maaşı hesaplama ekranı yer alıyor. 1 Nisan itibariyle EYT, 4A, 4B, 4C'linin hesabına para yağacak. Emekli promosyonun yanı sıra emekli ikramiyesi milyonlarca kişiye yatacak. İşte emekli bayram ikramiyesi, ara zam ve tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
22.03.2023 11:01 - Son Güncelleme: 22.03.2023 11:01
12.00 GÖRÜŞME BAŞLADI! Altın yumurtlayacaklar! Emekliye 5.500 TL BAYRAM İKRAMİYESİ! 5.500 TL+ 12.500 TL promosyon + EK 1.650 TL ara zam...

Ramazan ayının gelmesiyle beraber milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi için gelecek açıklamaya çevrildi. Emekli bayram ikramiyesi için bugün görüşme yapıldı.

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12.00 GÖRÜŞME BAŞLADI! Altın yumurtlayacaklar! Emekliye 5.500 TL BAYRAM İKRAMİYESİ! 5.500 TL+ 12.500 TL promosyon + EK 1.650 TL ara zam...

5.500 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ

Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1.100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti. Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.

12.00 GÖRÜŞME BAŞLADI! Altın yumurtlayacaklar! Emekliye 5.500 TL BAYRAM İKRAMİYESİ! 5.500 TL+ 12.500 TL promosyon + EK 1.650 TL ara zam...

15-20 MART'TA HESABA YATACAK!

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

12.00 GÖRÜŞME BAŞLADI! Altın yumurtlayacaklar! Emekliye 5.500 TL BAYRAM İKRAMİYESİ! 5.500 TL+ 12.500 TL promosyon + EK 1.650 TL ara zam...

EYT'LİLERE 4 FARKLI KAZANÇ

Emekli olmakla beraber EYT'liler maaş alacaklar. Eğer çalışmaya devam ederlerse çalıştıkları yerlerden ödeme alacaklar. Bu dönemde kıdem tazminatı ödemeleri olacak, yine aynı şekilde 5 bin lira ile 15 bin lira arasında promosyon ödemesi alacaklar.

12.00 GÖRÜŞME BAŞLADI! Altın yumurtlayacaklar! Emekliye 5.500 TL BAYRAM İKRAMİYESİ! 5.500 TL+ 12.500 TL promosyon + EK 1.650 TL ara zam...

1- 12.500 TL PROMOSYON

2- BAYRAM İKRAMİYESİ

3- KIDE TAZMİNATI

4- ÇİFT ÖDEME

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