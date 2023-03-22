12.00 GÖRÜŞME BAŞLADI! Altın yumurtlayacaklar! Emekliye 5.500 TL BAYRAM İKRAMİYESİ! 5.500 TL+ 12.500 TL promosyon + EK 1.650 TL ara zam...

5.500 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ

Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1.100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti. Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.