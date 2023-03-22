12.00 GÖRÜŞME BAŞLADI! Altın yumurtlayacaklar! Emekliye 5.500 TL BAYRAM İKRAMİYESİ! 5.500 TL+ 12.500 TL promosyon + EK 1.650 TL ara zam...
Emekli bayram ikramiyesi hesaplama için görüşmeler başladı. Ramazan ayının gelmesiyle beraber milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi için gelecek açıklamaya çevrildi. Emekli bayram ikramiyesi için bugün saat 12.00'da sürpriz bir toplantı yapıldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve emekli maaşı hesaplama ekranı yer alıyor. 1 Nisan itibariyle EYT, 4A, 4B, 4C'linin hesabına para yağacak. Emekli promosyonun yanı sıra emekli ikramiyesi milyonlarca kişiye yatacak. İşte emekli bayram ikramiyesi, ara zam ve tüm merak edilenler...
22.03.2023 11:01 - Son Güncelleme: 22.03.2023 11:01
5.500 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ
Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1.100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti. Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.
EYT'LİLERE 4 FARKLI KAZANÇ
Emekli olmakla beraber EYT'liler maaş alacaklar. Eğer çalışmaya devam ederlerse çalıştıkları yerlerden ödeme alacaklar. Bu dönemde kıdem tazminatı ödemeleri olacak, yine aynı şekilde 5 bin lira ile 15 bin lira arasında promosyon ödemesi alacaklar.