PODCAST CANLI YAYIN

Ramazan kolisi 2026 satışta! Tarım Kredi, A101 ve BİM'den Ramazan ayına özel ürünler raflarda

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte marketlerde bereket heyecanı başladı. 2026 Ramazan kolileri Tarım Kredi, A101 ve BİM raflarında yerini alırken, temel gıda ürünlerinden geleneksel tatlılara kadar pek çok ihtiyaç tek pakette sunuluyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ramazan kolisi 2026 satışta! Tarım Kredi, A101 ve BİM'den Ramazan ayına özel ürünler raflarda - 1

Hurma çeşitleri, kuru bakliyat ürünleri, hazır kadayıf ve güllaç gibi iftar sofralarının vazgeçilmezleri raflarda yerini aldı. Ayrıca kemalpaşa, şekerpare ve zeytin gibi lezzetlerle birlikte kampanyalı ürünler satışa çıktı. İşte marketlerin ramazan kolisi fiyatları…

Ramazan kolisi 2026 satışta! Tarım Kredi, A101 ve BİM'den Ramazan ayına özel ürünler raflarda - 2

TARIM KREDİ'DEN HOŞ GELDİN RAMAZAN KOLİSİ

Tarım Kredi Pilavlık Pirinç (Osmancık) - 1 KG

Tarım Kredi Nohut (B Boy) - 1 KG

TMO Kırmızı Mercimek - 1 KG

Tarım Kredi Pilavlık Bulgur - 1 KG

Tarım Kredi Harman Çay - 500 G

Anadolu Domates Salçası - 830 G

Türk Şeker Toz Şeker - 1 KG

Tarım Kredi Makarna - 500 G

Tarım Kredi Makarna - 500 G (Listede iki kez yer almaktadır)

Kent B. Şehriyeli Tavuk Çorba (MSG'siz) - 54 G

Kent B. Ezogelin Çorba (MSG'siz) - 65 G

Işıl Tuz - 750 G

Tarım Kredi Ayçiçek Yağı - 1 L

Tarım Kredi Buğday Unu - 1 KG

Ramazan kolisi 2026 satışta! Tarım Kredi, A101 ve BİM'den Ramazan ayına özel ürünler raflarda - 3

TARIM KREDİ'DEN RAMAZAN'A ÖZEL BEREKET KAMPANYASI

Tarım Kredi Altın Gurme Çay (1 kg): 229,90 TL

Karcı / Yöntem Cedid Tunus Hurma (300 g): 44,90 TL

Aqua Bambulu Tuvalet Kağıdı (3 katlı, 40'lı): 239,90 TL

Avşar, Beypazarı, Kınık, Kula Doğal Maden Suyu Sade (6'lı 200 ml): 41,90 TL

Tarım Kredi Türk Kahvesi (200 g): 95,00 TL

Tarım Kredi Dibek Kahvesi (200 g): 59,50 TL

Tarım Kredi Bergamot Aromalı Çay (500 g): 104,90 TL

Solo Havlu Bambu (16'lı): 174,90 TL

Tarım Kredi Demlik Poşet Çay (48'li): 44,90 TL

Tarım Kredi Kavrulmuş Fındık (500 g): 675,00 TL

Tarım Kredi Çekirdeksiz Kuru Üzüm (500 g): 99,50 TL

Tarım Kredi Ceviz İçi (150 g): 109,90 TL

Tarım Kredi Badem Çeşitleri (170 g): 104,90 TL

Tarım Kredi Kuru Dut (250 g): 144,90 TL

Tarım Kredi Kuru Erik (200 g): 74,90 TL

Tarım Kredi Kurutulmuş Trabzon Hurması (100 g): 69,90 TL

Kavaklıdere Karadut Limonata Aromalı İçecek (3 L): 44,90 TL

Uludağ Efsane Gazlı İçecek (1,5 L): 54,90 TL / 57,50 TL

Renax Matik Çamaşır Deterjanı (8 kg): 219,00 TL

Bingo Sıvı Deterjan (3 L): 179,90 TL

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı (4 kg): 179,90 TL

Asperox Sparx Bulaşık Makinesi Kapsülü (30'lu): 164,90 TL

Domestos Çamaşır Suyu (3240 ml): 169,90 TL

Mr. Oxy Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü): 69,90 TL

Elit Peçete (200'lü): 21,50 TL

Ramazan kolisi 2026 satışta! Tarım Kredi, A101 ve BİM'den Ramazan ayına özel ürünler raflarda - 4

Tarım Kredi Dana Kasap Sucuk (400 g): 299,00 TL

Tarım Kredi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (900 g): 399,00 TL

Birlik Gurme %40 Fındık Parçacıklı Kakaolu Krema (400 g): 169,90 TL

Tarım Kredi Dana Pastırma (120 g): 239,00 TL

Tavuk Baget (kg) (Banvit, Beypiliç vb. markalar): 109,90 TL

Tarım Kredi Süzme Peynir (850 g): 189,00 TL

Tarım Kredi Yağlı Salamura Siyah Zeytin (S-XS 1000 g): 155,00 TL

Tarım Kredi Helva Çeşitleri (Antep Fıstıklı, Keçiboynuzlu 500 g): 119,90 TL / 69,90 TL

E.S.K Gövde Bütün Tavuk (kg): 79,90 TL

Bereket Pişmiş Donuk Piliç Döner (200 g): 69,90 TL

Tarım Kredi Dondurulmuş Parmak Patates (1000 g): 57,00 TL

Asi Künefe (195 g): 59,90 TL

Tarım Kredi Tam Yağlı Doğal Yoğurt (1500 g): 84,50 TL

Tarım Kredi Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (500 g): 119,00 TL

Tarım Kredi Labne (400 g): 94,90 TL

Tarım Kredi Dana Macar Salam Dilimli (50 g): 27,90 TL

Tarım Kredi Dana Usta Köfte (320 g): 229,00 TL

Pidemiss Kıymalı Pide (3x125 g): 144,90 TL

Superfresh Milföy Hamuru (1 kg): 99,00 TL

Ülker Pötibör Bisküvi (4x200 g): 89,90 TL

Eti Etimek Klasik (143 g): 42,90 TL

Ramazan kolisi 2026 satışta! Tarım Kredi, A101 ve BİM'den Ramazan ayına özel ürünler raflarda - 5

Tarım Kredi Domates Salçası (830 g): 49,90 TL

Tarım Kredi Donuk Dana Kıyma (400 g): 196,00 TL

Ege Güllaç (300 g): 90,00 TL

Tarım Kredi Süt (%3,1 Yağlı 1 L): 42,90 TL

Tarım Kredi Anadolu Ayçiçek Yağı (5 L): 409,00 TL

Tarım Kredi Anadolu Osmancık Pirinç (2,5 kg): 169,90 TL

Tarım Kredi Anadolu Kuru Fasulye (7mm 1 kg): 67,50 TL

Tarım Kredi Anadolu Nohut (1 kg): 54,00 TL

Tarım Kredi Anadolu Barbunya (1 kg): 94,50 TL

Tarım Kredi Yeşil Mercimek (6 mm 1 kg): 69,90 TL

Tarım Kredi Küp Şeker (1 kg / 405 adet): 50,50 TL

Knorr Et, Tavuk Bulyon (12'li): 35,90 TL

Knorr Çorba Çeşitleri (Ezogelin, Kremalı Tavuk, Kremalı Mantar): 29,90 TL

Şefik Usta Kemalpaşa Tatlısı (140 g): 36,50 TL

Şefik Usta Tepsi Kadayıf (400 g): 67,90 TL

Şefik Usta Şekerpare (250 g): 38,90 TL

Ülker Terem Yağ Paket Margarin (250 g): 37,50 TL

Ramazan kolisi 2026 satışta! Tarım Kredi, A101 ve BİM'den Ramazan ayına özel ürünler raflarda - 6

Kuzeyli Balık Kaya Levreği (400 g): 349,90 TL

Tarım Kredi Dondurulmuş Elma Dilim Patates (1000 g): 49,90 TL

Tarım Kredi Dondurulmuş Limonata (240 g): 27,00 TL

Dr. Oetker Ristorante Pizza Mozzarella (325 g): 125,00 TL

Galez Donuk Etli Nohutlu Yuvalama (300 g): 99,90 TL

Superfresh Bezelye (450 g): 39,90 TL

Ömer Usta Kebap (160 g): 174,90 TL

Pınar Paçanga Böreği (270 g): 204,90 TL

IFF'S Çikolata Kaplı Çilek Draje (80 g): 74,90 TL

Hamurex Çift Burgulu Donuk Çıtır Simit (400 g): 49,90 TL

Feast Dondurulmuş Vişne (400 g): 159,90 TL

Rella Mozzarella Sticks (300 g): 89,90 TL

Rella Mascarpone Tiramisu Pasta (400 g): 239,00 TL

Ramazan kolisi 2026 satışta! Tarım Kredi, A101 ve BİM'den Ramazan ayına özel ürünler raflarda - 7

BİM'DEN RAMAZAN'A ÖZEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Müşfik Yaş Hurma (500 g): 125,00 TL

Simbat Hudri Hurma (400 g): 125,00 TL

Simbat Medjoul Hurma (250 g): 119,00 TL

List Lulu Hurma (250 g): 55,00 TL

Derme Lulu Hurma (300 g): 65,00 TL

List Sugai Hurma (250 g): 120,00 TL

List Halas Hurma (250 g): 49,00 TL

Simbat Kuru Kayısı Çeşitleri (250 g): 162,50 TL

Simbat Siirt Fıstığı (300 g): 319,00 TL

Simbat Kavrulmuş Kaju (300 g): 175,00 TL

Simbat Çiğ Badem (300 g): 185,00 TL

Simbat Kırık Ceviz İçi (400 g): 219,00 TL

NutFest Kavrulmuş Fındık (250 g): 249,00 TL

Simbat Kuru Üzüm (500 g): 99,50 TL

Paşapare Şekerpare (250 g): 42,00 TL

Paşapare Peynir Tatlısı (140 g): 34,00 TL

Paşapare Muhallebilik Kadayıf (200 g): 44,00 TL

Paşapare Kalburabastı Tatlısı (200 g): 39,00 TL

Paşapare Güllaç (300 g): 99,00 TL

Paşapare Kızartılmış Kadayıf (400 g): 79,00 TL

Saffet Abdullah Mini Güllaç (100 g): 119,00 TL

Hastel Mini Kadayıf (200 g): 46,00 TL

Ramazan Kemalpaşa Peynir Tatlısı (140 g): 79,00 TL

Baklavalık ve Böreklik Yufka Çeşitleri (Mühür-Ekmecik-Ramazan, 800 g): 87,25 TL

Buğday Nişastası Çeşitleri (Kent Boringer-Sanita-Narbaharat, 200 g): 17,25 TL

Kocatepe Türk Kahvesi (250 g): 159,00 TL

Ofçay Hazine Filiz Demlik Poşet Çay (30x15 g): 169,00 TL

Osmanoğlu Gül Şerbeti Meyveli İçecek (1 L): 49,50 TL

Osmanoğlu Ramazan Şerbeti (1 L): 29,50 TL

Didi Şeftali Aromalı Soğuk Çay (2,5 L): 55,00 TL

Sarıkız Maden Suyu (6x250 ml): 39,50 TL

Lemonatta Limonata Çeşitleri (1 L): 45,00 TL

Sarıyer Portakal Aromalı Şekersiz Gazlı İçecek (2,5 L): 52,50 TL

Le Gazoz Limon Aromalı Gazoz (2,5 L): 39,50 TL

Ab-ı Gül Gül Suyu (300 ml): 47,50 TL

Ramazan kolisi 2026 satışta! Tarım Kredi, A101 ve BİM'den Ramazan ayına özel ürünler raflarda - 8

A101'DEN RAMAZAN AYI FIRSATLARI

Yayla Kırmızı Mercimek (1 kg): 59,50 TL

Yayla Koçbaşı Nohut (1 kg): 85,00 TL

Yayla Osmancık Yerli Pirinç (1 kg): 85,00 TL

Yayla Dermason Fasulye (1 kg): 85,00 TL

Yayla Yeşil Mercimek (1 kg): 79,50 TL

Makarna, Zeytin ve Soslar:

Oba Makarna Çeşitleri (500 g): 19,50 TL

Oba İrmik (500 g): 20,00 TL

Öncü Siyah Zeytin (1 kg): 245,00 TL

Tat Salatalık Turşusu (1 kg): 89,50 TL

Burcu Ketçap (650 g) + Mayonez (550 g) 2'li Set: 99,50 TL

Çorba ve Çeşni Grupları:

Knorr Çeşni Çeşitleri (60 g): 49,50 TL

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası (51 g): 29,50 TL

Knorr Fırında Tavuk Çeşnisi Çeşitleri (29 g): 39,50 TL

Knorr Tavuk Suyu Bulyon (24'lü): 55,00 TL

Knorr Gurme Çorba Çeşitleri: 39,50 TL

Knorr Bardak Makarna Çeşitleri (48 g): 17,50 TL

Hazır Yemek, Margarin ve Diğerleri:

Knorr Ranch Mac&Cheese (212 g): 69,50 TL

Knorr Mac&Cheese Çabuk Makarna (65 g): 38,50 TL

Dudomi Peynirli Jalapenolu Noodle (80 g): 27,50 TL

Pakmaya Instant Maya (9x10 g): 74,50 TL

Sana Klasik Margarin (4x250 g - Saklama Kabı Hediyeli): 159,50 TL

Kemal Öz Çorum Mantısı (1 kg): 59,50 TL

Kent Boringer Şerbetlik Toz İçecek Çeşitleri (100 g): 22,00 TL