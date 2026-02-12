PODCAST CANLI YAYIN

15 Şubat'ta zorunlu olacak: Emlak ilanlarında e-Devlet doğrulaması nasıl yapılacak?

Ticaret Bakanlığı emlak piyasasında şeffaflığı artırmak ve sahte ilanlarla fiyat manipülasyonunu önlemek amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni devreye aldı. Sistem kapsamında taşınmaz sahipleri e-Devlet üzerinden emlak işletmelerine yetki verecek. Uygulama 15 Şubat itibarıyla satılık taşınmaz ilanları için de Türkiye genelinde zorunlu olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından emlak piyasasında şeffaflığı artırmak ve spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Şubat itibarıyla ülke genelinde zorunlu olarak uygulanacak. Sistem, kiralık konut ilanlarının ardından satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre EİDS, tüketici mağduriyetini azaltmak ve kayıt dışı faaliyetleri engellemek hedefiyle devreye alındı.

KİRALIK İLANLARIN ARDINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR DA KAPSAMDA

Sistem, 1 Ocak 2025'ten bu yana kiralık taşınmaz ilanlarında zorunlu olarak uygulanıyor. İkinci aşamayla birlikte satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu hale getirilecek.

Yeni uygulamayla birlikte taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden mülklerini seçerek ilan sürecinde emlak işletmelerine yetki verecek.Böylece yetkisiz kişiler tarafından açılan ilanların, sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Doğrulama süreci tamamlanan ilanlarda, EİDS yetki doğrulamasının yapıldığını gösteren logo veya ibare yer alacak.

YETKİLENDİRME SÜRECİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YÖNETİLECEK

Taşınmaz sahipleri, e-Devlet yetkilendirme ekranı üzerinden verdikleri yetkiyi iptal edebilecek. Verilen yetkinin süresi en az üç ay olacak ve aynı ekran üzerinden uzatılabilecek.

PİLOT UYGULAMA ÜÇ İLDE BAŞLADI

Bakanlık takvimine göre sistem, teknik entegrasyon süreçlerinin tamamlanması, olası sorunların giderilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi amacıyla 1 Şubat itibarıyla pilot olarak üç büyük ilde uygulanmaya başlandı.

Pilot uygulamanın ardından sistem, 15 Şubat'tan itibaren tüm Türkiye'de devreye alınacak.

GÜVENLİ TİCARET ORTAMI HEDEFLENİYOR

Uygulamanın ülke genelinde zorunlu hale gelmesiyle birlikte ilan platformlarında yayımlanan satılık ilanların mülkiyet bilgileriyle uyumlu olması ve daha güvenli bir ticaret ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

PİLOT İLLER: İZMİR, ANTALYA VE SİVAS

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamanın daha önce kiralık ilanlar için devreye alındığını hatırlatarak sistemin sektörde önemli bir düzen sağlayacağını belirtti. Federasyon olarak emlakçılara gerekli eğitimlerin verildiğini ifade eden Taylan, 1 Şubat itibarıyla satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama sisteminin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Uygulamanın ilk etapta İzmir, Antalya ve Sivas'ta başlatıldığını aktaran Taylan, 15 Şubat itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacağını dile getirdi.

SEKTÖRDE KAYIT DIŞI FAALİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Sistemde zaman zaman küçük aksaklıklar yaşandığını belirten Taylan, ilgili kurumlara eksik görülen konularla ilgili taleplerin iletildiğini ifade etti. Sistemle birlikte yetkisiz emlak faaliyetlerinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Taylan, sahte ilanların ve dolandırıcılık girişimlerinin azaltılmasının beklendiğini kaydetti.

Düzenlemenin satılık konutları da kapsayacak şekilde genişletilmesinin hem tüketiciler hem de sektör açısından olumlu sonuçlar doğurması öngörülüyor.