15 Şubat'ta zorunlu olacak: Emlak ilanlarında e-Devlet doğrulaması nasıl yapılacak?

PİLOT İLLER: İZMİR, ANTALYA VE SİVAS

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamanın daha önce kiralık ilanlar için devreye alındığını hatırlatarak sistemin sektörde önemli bir düzen sağlayacağını belirtti. Federasyon olarak emlakçılara gerekli eğitimlerin verildiğini ifade eden Taylan, 1 Şubat itibarıyla satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama sisteminin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Uygulamanın ilk etapta İzmir, Antalya ve Sivas'ta başlatıldığını aktaran Taylan, 15 Şubat itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacağını dile getirdi.

SEKTÖRDE KAYIT DIŞI FAALİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Sistemde zaman zaman küçük aksaklıklar yaşandığını belirten Taylan, ilgili kurumlara eksik görülen konularla ilgili taleplerin iletildiğini ifade etti. Sistemle birlikte yetkisiz emlak faaliyetlerinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Taylan, sahte ilanların ve dolandırıcılık girişimlerinin azaltılmasının beklendiğini kaydetti.

Düzenlemenin satılık konutları da kapsayacak şekilde genişletilmesinin hem tüketiciler hem de sektör açısından olumlu sonuçlar doğurması öngörülüyor.