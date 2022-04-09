Ramazan indirimi + KDV indirimi + Hafta sonu indirimi! ŞOK'ta indirim şöleni başladı! Fiyatları tek tek düştü! Ayçiçek yağı, çay...
KDV indirimi + Ramazan indirimi + Hafta sonu indirimi! ŞOK'ta indirim şöleni başladı! Fiyatları tek tek düştü. Hafta sonu geldi ŞOK aktüel mamüller kataloğu yoğun ilgi görmeye başladı. Vatandaşların yakından takip ettiği zincir marketlerin güncel aktüel mamülleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta pek çok ürün indirimli fiyatıyla satılıyor. Hem de sıvı yağ fiyatları da ilgi çekiyor. Evin Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 147,90 TL'den, Evin Ayçiçek Yağı 1lt 33,45 TL'den satışa çıkartıldı. İşte ŞOK görülmemiş aktüel kataloğu...
09.04.2022 13:26 - Son Güncelleme: 09.04.2022 13:28
ŞOK marketlerinin merakla beklenen yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda KDV indirimi yapılan ürünler, Ramazana özel yapılan indirimler ve her hafta olduğu gibi hafta sonlarına denk gelen güncel aktüel ürünler vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Alışverişe çıkmaya hazırlanan binlerce kişi zincir marketlerin kataloğunu tek tek inceliyor. ŞOK'un 'ŞOK'TA HAFTA SONU FIRSATLARI' ve 'ŞOK'TA HAFTANIN FIRSATLARI' başlığı ile paylaştığı kataloğa haberimizde yer verdik. İşte fiyatı düşen ürünler....