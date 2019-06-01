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Ramazan Bayramı tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü?

Ramazan Bayramı'nda kamu çalışanları pazartesi yarım gün ve Cuma günü tam gün olmak üzere idari izin kullanacak. Cumartesi- Pazar günlerinin de eklenmesiyle kamu çalışanlarına toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı doğdu. Özel sektör çalışanları ise pazartesi öğleden sonra başlamak üzere 3.5 gün tatil yapabilecek. Ancak onlar için de bayram tatilini 9 güne çıkarma imkanı bulunuyor. Peki Ramazan Bayramı tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü? İşte yıllık izinler ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

01.06.2019 08:20 - Son Güncelleme: 01.06.2019 22:41
9 gün tatil formülü! Bayram tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü?

4 Haziran günü Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bayramın ilk günü Salı'ya rastlayınca, hükümet bir karar alarak pazartesi yarım gün ve Cuma günü tam gün olmak üzere kamu çalışanlarına idari izin verdi.

9 gün tatil formülü! Bayram tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü?

Böylece Cumartesi- Pazar günleri ile birlikte kamu çalışanları için 9 gün tatil yapma fırsatı doğdu. Özel sektör çalışanları ise pazartesi öğleden sonra başlamak üzere 3.5 gün tatil yapabilecek.

9 gün tatil formülü! Bayram tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü?

Ancak onlar için de bayram tatilini 9 güne çıkarma imkanı bulunuyor.

9 gün tatil formülü! Bayram tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü?

ŞİRKET İSTERSE OLUR
Çalışanların 9 gün tatil yapmasını isteyen özel sektördeki şirketler, isterlerse bunu sağlayabiliyor. Çalışanlarına 1.5 gün idari izin verirlerse, bu durumda haftanın 5 günü çalışanlar cumartesi pazarları birleştirerek 9 gün tatil yapabilir.

9 gün tatil formülü! Bayram tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü?

Böylece 3 Haziran Pazartesi günü öğleden sonra ve 7 Haziran Cuma günü idari izinli sayılırlar. Eğer haftanın 6 günü çalışılıyorsa bu kez izin 6 güne çıkarılabilir. Ya da cumartesi günleri de eklenerek 3.5 gün idari izinle 9 güne ulaşılabilir.

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