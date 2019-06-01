Ramazan Bayramı tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü?

Böylece 3 Haziran Pazartesi günü öğleden sonra ve 7 Haziran Cuma günü idari izinli sayılırlar. Eğer haftanın 6 günü çalışılıyorsa bu kez izin 6 güne çıkarılabilir. Ya da cumartesi günleri de eklenerek 3.5 gün idari izinle 9 güne ulaşılabilir.



