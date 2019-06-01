Ramazan Bayramı tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü?
Ramazan Bayramı'nda kamu çalışanları pazartesi yarım gün ve Cuma günü tam gün olmak üzere idari izin kullanacak. Cumartesi- Pazar günlerinin de eklenmesiyle kamu çalışanlarına toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı doğdu. Özel sektör çalışanları ise pazartesi öğleden sonra başlamak üzere 3.5 gün tatil yapabilecek. Ancak onlar için de bayram tatilini 9 güne çıkarma imkanı bulunuyor. Peki Ramazan Bayramı tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü? İşte yıllık izinler ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
01.06.2019 08:20
- Son Güncelleme: 01.06.2019 22:41
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