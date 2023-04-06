Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın son dakika açıklaması sonrası gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, EYT'liye çifte müjde! Hem bayram ikramiyeleri hem de aylıklar o tarihte yatacak! Ödeme takvimi belli oldu!