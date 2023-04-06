Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Son dakika haberine göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı. İşte detaylar...
06.04.2023 08:47 - Son Güncelleme: 06.04.2023 08:47
Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın son dakika açıklaması sonrası gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, EYT'liye çifte müjde! Hem bayram ikramiyeleri hem de aylıklar o tarihte yatacak! Ödeme takvimi belli oldu!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.