RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Son dakika haberine göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı. İşte detaylar...

06.04.2023 08:47 - Son Güncelleme: 06.04.2023 08:47
Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın son dakika açıklaması sonrası gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, EYT'liye çifte müjde! Hem bayram ikramiyeleri hem de aylıklar o tarihte yatacak! Ödeme takvimi belli oldu!

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Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.

Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı ve Ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılacak.

Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

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