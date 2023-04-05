Sosyal yardım alana, engelliye bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, SED, evde bakım, memur emeklisi maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?
Emekli bayram ikramiyeleri hakkında son dakika açıklama geldi. Bayram ikramiyesi ödemelerinin 14-19 Nisan tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda hak sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarında, kimlere ikramiye ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, Sosyal yardım alana, engelliye bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, SED, evde bakım, memur emeklisi maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu? İşte detaylar...
Bayram ikramiyelerinde tarih belli oldu. Bu gelişme sonrası vatandaşlar hak sahibi olup olmadığını merak edip araştırıyor. Peki, Sosyal yardım alana, engelliye bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, SED, evde bakım, memur emeklisi maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu? İşte detaylar...
Son dakika haberleri...Emeklileri sevindiren haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Bayram ikramiyeleri yüzde 82 artışla 2.000 TL oldu. İki bayram öncesi 15 milyonu aşkın hak sahibine toplam 4 bin TL ödeme yapılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.
2023 yılı Nisan ayı için;
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,