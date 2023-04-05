Sosyal yardım alana, engelliye bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, SED, evde bakım, memur emeklisi maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?

Son dakika haberleri...Emeklileri sevindiren haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Bayram ikramiyeleri yüzde 82 artışla 2.000 TL oldu. İki bayram öncesi 15 milyonu aşkın hak sahibine toplam 4 bin TL ödeme yapılacak.