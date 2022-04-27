🔊Ramazan Bayramı için kredi çekecekler dikkat! 📌Kamu ve özel bankaların 10.000 TL ihtiyaç kredisi hesaplama! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...

Ramazan Bayramı için kredi çekecekler dikkat, bankaların faiz oranları birbirine göre farklılık gösteriyor ve adeta yarış halinde oldukları için faiz oranlarını, kampanyalarını sık sık güncelliyor. Kamu ve özel bankaların ihtiyaç kredisi hesaplama işleminin nasıl yapıldığını öğrenerek tek tek bankaları gezmeden önce bilgi sahibi olmak isteyenler için Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi daha pek çok bankanın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. İhtiyaç kredisi geri ödeme planı da haberimizde yer alıyor.