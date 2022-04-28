Bayrama para ile girin! ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 10 ve 15 bin TL verilecek! Nakit avans müjdesi verildi!
Anında 10 ve 15 bin TL verilecek! Geride bıraktığımız senenin sonlarına doğru ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmeler, yeni seneye girilmesi ile eş güdümlü başlayan Rusya- Ukrayna savaşı ile eş güdümlü iyiden iyiye sürat kazandı. Gündelik yaşama yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıyan bu durum, kişilerin nakde olan gereksinimlerini arttırdı. Kamu bankaları, kendi müşterileri amacıyla günlük nakit hizmeti başlattı.
Döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan ani iniş çıkışlar, gündelik hayatta satın alınan hizmet ürünlerinin fahiş fiyatlı etiketlere sahip olmasına yol açtı. Yaşanan bu gelişmeler ışığında nakde olan ihtiyaçları günden güne artan vatandaşlar, bu sıkıntılarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilmek adına kendileri için makul düzeyde olan çözüm yollarını araştırmaya başladılar.
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası, yeni dönemin taksitli nakit avans hizmetleri ile gündelik ihtiyaçların karşılanması amacı ile ATM'ler ve mobil platformlar aracılığı ile nakit desteği sunulacağını açıkladı.
Vakıfbank Taksitli Nakit Avans Hizmeti 2022
Son olarak 68'inci kuruluş yıl dönümü için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmeti ile gündeme gelen Vakıfbank, giderek artan nakit ihtiyaçlarına karşı yeni bir hizmet daha geliştirdiğini açıkladı.
Bankanın, yalnızca mevcut müşterileri için geçerli olan yeni taksitli nakit avans hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı. Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan taksitli nakit avans hizmetinin üst sınırı, müşterinin sahip olduğu kartın limitine göre belirlendi.