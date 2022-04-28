RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Bayrama para ile girin! ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 10 ve 15 bin TL verilecek! Nakit avans müjdesi verildi!

Bayrama para ile girin! ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 10 ve 15 bin TL verilecek! Nakit avans müjdesi verildi!

Anında 10 ve 15 bin TL verilecek! Geride bıraktığımız senenin sonlarına doğru ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmeler, yeni seneye girilmesi ile eş güdümlü başlayan Rusya- Ukrayna savaşı ile eş güdümlü iyiden iyiye sürat kazandı. Gündelik yaşama yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıyan bu durum, kişilerin nakde olan gereksinimlerini arttırdı. Kamu bankaları, kendi müşterileri amacıyla günlük nakit hizmeti başlattı.

takvim.com.tr
28.04.2022 09:09 - Son Güncelleme: 28.04.2022 09:09
Bayrama para ile girin! ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 10 ve 15 bin TL verilecek! Nakit avans müjdesi verildi!

Döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan ani iniş çıkışlar, gündelik hayatta satın alınan hizmet ürünlerinin fahiş fiyatlı etiketlere sahip olmasına yol açtı. Yaşanan bu gelişmeler ışığında nakde olan ihtiyaçları günden güne artan vatandaşlar, bu sıkıntılarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilmek adına kendileri için makul düzeyde olan çözüm yollarını araştırmaya başladılar.

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Bayrama para ile girin! ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 10 ve 15 bin TL verilecek! Nakit avans müjdesi verildi!

Vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarını çözüme kavuşturabilmek adına girdikleri çözüm arayışı sürecine, kamu bankaları dahil oldu.

Bayrama para ile girin! ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 10 ve 15 bin TL verilecek! Nakit avans müjdesi verildi!

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası, yeni dönemin taksitli nakit avans hizmetleri ile gündelik ihtiyaçların karşılanması amacı ile ATM'ler ve mobil platformlar aracılığı ile nakit desteği sunulacağını açıkladı.

Bayrama para ile girin! ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 10 ve 15 bin TL verilecek! Nakit avans müjdesi verildi!

Vakıfbank Taksitli Nakit Avans Hizmeti 2022

Son olarak 68'inci kuruluş yıl dönümü için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmeti ile gündeme gelen Vakıfbank, giderek artan nakit ihtiyaçlarına karşı yeni bir hizmet daha geliştirdiğini açıkladı.

Bayrama para ile girin! ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 10 ve 15 bin TL verilecek! Nakit avans müjdesi verildi!

Bankanın, yalnızca mevcut müşterileri için geçerli olan yeni taksitli nakit avans hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı. Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan taksitli nakit avans hizmetinin üst sınırı, müşterinin sahip olduğu kartın limitine göre belirlendi.

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