📌Kendi işini kurmak isteyenlere Halkbank'tan 100.000 TL kredi desteği! 36 vadeli 📣Ev hanımları müjde! 💸KOSGEB desteği için başvuru şartları...

Kadınların iş hayatında daha aktif olmasını destekleyen bankalardan biri de Halkbank ve kadın girişimci destek kredisi gündemde yoğun ilgi görüyor. Ev hanımlarına müjdeli haber, kendi işini kurmak isteyenlere Halkbank'tan 100.000 TL kredi desteği veriyor ve 36 vade imkanı sunuyor. Halkbank 100 bin TL KOSGEB desteği için başvuru şartlarının neler olduğu binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Halkbank kadın girişimci destek kredisi ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.