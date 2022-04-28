📌Kendi işini kurmak isteyenlere Halkbank'tan 100.000 TL kredi desteği! 36 vadeli 📣Ev hanımları müjde! 💸KOSGEB desteği için başvuru şartları...
Kadınların iş hayatına daha çok girebilmesini isteyen Halkbank kadın girişimci destek kredisi ile yoğun ilgi görüyor. Ev hanımı olsa da kendi işini kurmak isteyen ve nakit ihtiyacını bankadan karşılamak isteyenler bir yandan da ödeme koşullarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. Kendi işini kurmak isteyenlere Halkbank'tan 36 ay vadeli 100.000 TL kredi desteği sağlanıyor. Halkbank 100 bin TL KOSGEB desteği için başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenerek başvurunuzu yapabilirsiniz.
Kadınların iş hayatında daha aktif olmasını destekleyen bankalardan biri de Halkbank ve kadın girişimci destek kredisi gündemde yoğun ilgi görüyor. Ev hanımlarına müjdeli haber, kendi işini kurmak isteyenlere Halkbank'tan 100.000 TL kredi desteği veriyor ve 36 vade imkanı sunuyor. Halkbank 100 bin TL KOSGEB desteği için başvuru şartlarının neler olduğu binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Halkbank kadın girişimci destek kredisi ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Halkbank Kadın Girişimci Kredisi
Azami kredi limiti, işini kurmuş kadın girişimciler için 150 bin TL, yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen kadın girişimciler için 100 bin TL'dir.
Kredi vadesi; 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 aydır.
Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır.
Kimler Faydalanabilir?
Gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50'si başvuru tarihi itibarıyla kadınlara ait olan işletmeler.
İş planında gösterilen projeyi gerçekleştirebilecek yürütme ve organizasyon yeteneğine sahip kadınlar.
Sahibi/ortağı olduğu işletmenin yönetimine ve faaliyetine aktif olarak katılan kadınlar.
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Kredi özellikleri
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan 30 yaşını doldurmamış girişimciler için azami kredi limiti 100 bin TL'dir.