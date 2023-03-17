PTT personel alımı olacak mı? 2023 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları açıklandı mı?

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

PTT personel alımı yaparken adaylardan genel ve özel şartları taşıması bekleniyor. Başvuru şartlarını taşımayanların müracaatları geçersiz sayılıyor. Özel başvuru şartları açılan ilana göre değişkenlik gösteriyor. Güncel personel alımı şartları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan alımın şartları şu şekildeydi;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.