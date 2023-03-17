PTT personel alımı olacak mı? 2023 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları açıklandı mı?
PTT personel alımları 2023 hakkında araştırmalar hızlandı. Ocak ayından itibaren bazı kurumlar personel alımı gerçekleştirmeye başladı. Peki, PTT personel alımı olacak mı? 2023 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları açıklandı mı? İşte detaylar!
PTT personel alımları gündemde sıkça araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapan PTT bu yıl alım yapacak mı, ne zaman, kaç kişilik merak ediliyor.
PTT 2023 PERSONEL ALIMI OLACAK MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öncelikle şunu belirtelim ki, 203 PTT personel alımına ilişkin kurumdan veya hükümet kanadından henüz net bir açıklama bulunmuyor. PTT personel alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde gelişmelere yer verilecektir.
PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
PTT personel alımı yaparken adaylardan genel ve özel şartları taşıması bekleniyor. Başvuru şartlarını taşımayanların müracaatları geçersiz sayılıyor. Özel başvuru şartları açılan ilana göre değişkenlik gösteriyor. Güncel personel alımı şartları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan alımın şartları şu şekildeydi;
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.