2925 Tarım Sigortası EYT prim şartları neler? EYT'de Bağkur tescil affı var mı? 2000 öncesi vergi kaydı olup Bağkur tescili olmayanlar için çalışma var mı 2023?
EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar emeklilik hakkına kavuştu. SSK, Bağkur ve Tarım sigortası olanlar şartlarını ve primlerini merak edip araştırıyor. Öte yandan Bağkur tescili olanlar için çalışma var mı merak ediliyor. Peki, 2925 Tarım Sigortası EYT prim şartları neler? EYT'de Bağkur tescil affı var mı? İşte tüm detaylar haberimizde...
EYT şartları hakkında aramalar hız kazandı. Tarım sigortalı olanlar EYT için prim şartlarını merak edip araştırıyor. Öte yandan Bağkur tescili olmayanlar EYT yasasından yararlanıp yararlanmayacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 2925 Tarım Sigortası EYT prim şartları neler? EYT'de Bağkur tescil affı var mı? 2000 öncesi vergi kaydı olup Bağkur tescili olmayanlar için çalışma var mı 2023? İşte detaylar...
2925 TARIM SİGORTASI EYT ŞARTLARI NEDİR?
Bu sigortalılık türü sosyal güvenlik reformuyla birlikte 2008 yılında uygulamadan kaldırılmış olup 30 Nisan 2008 tarihinden sonra 2925 sayılı Kanun kapsamında Tarım SSK sigortalısı olma imkanı ortadan kalkmış, bu tarihten önce 2925 sigortalısı olanların sigorta çıkışı yapılana kadar sigortalılıklarını devam ettirme imkanı tanınmıştır.
BAĞKUR AFFI TORBA YASADA VAR MI?
Bağkur affı, vergi affı paketinde yer almıyor. EYT yasasında da bağkur tescil affı için madde yer almadı.