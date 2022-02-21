Rakamlar 35 bin TL'ye vardı! Ek göstergeler farklılaşacak, noktası virgülüne hesaplandı! O meslekler de eklendi: 1.000-1.500, 2.000 TL...
3600 ek göstergede sone geliniyor. Birinci toplantı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İkinci toplantının 16 Mart'ta gerçekleştirileceği duyuruldu. Komisyon toplanmasının ardından hazırlanacak kanun taslağının haziran ayı itibarıyla Meclis'e sunularak bu yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Peki 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek göstergede kimler var, kimler yararlanacak? Maaşlar ve ikramiyeler ne kadar artacak? Detaylar ortaya çıktı. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler ve merak edilen tüm detaylar...
3600 ek göstergede son durum yakından takip ediliyor. Ek göstergede kapsam genişletildi. Daha önce idareci, öğretmen, din görevlisi, polis ve hemşireler için başlatılan bir çalışma olan ek gösterge konusu farklı mesleklerden gelen talepler doğrultusunda geniş çervede ele alınmaya başlandı. Bu kapsamda Yardımcı Hizmetler de dahil olmak üzere büyükşehir belediye çalışanlarından kariyer kadrolarda görev yapanlara kadar bir çok unvandaki maaşlar elden geçirilecek. Sonuç olarak memur maaşları, emekli aylıkları ve ikramiyeler artacak. Rakamlar 35 bin TL'ye vardı. İşte yeni gelişmeler...
35 BİN TL'YE VARAN ARTIŞLAR!
Memurlar ve emekliler yaşadı! 3600 ek göstergede son viraja girildi. Gözler 16 Mar'taki ikinci toplantıda. Komisyonun çalışmaları tamamlandığında net bir şekilde unvan bazında ek göstergeler farklılaşacak. Tüm geliler artacak. Rakam ortaya çıkmaya başladı. Memurların maaşlarında ortalama 1.000-1.500, emekli aylıklarında ise 2.000 TL'ye varan artışlar olacak. Emekli ikramiyelerinde de 35 bin TL'ye varan artışlar olabilir.
Hali hazırda ek göstergesi değişecek unvanlardan emekli olmuş kişiler için bir artış olup olmayacağı ise komisyonun hazırlayacağı taslakta belirlenecek.
3600 EK GÖSTERGEDEN TÜM MEMURLAR YARARLANABİLECEK Mİ?
TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da, 3600 ek gösterge ile ilgili soruları cevapladı. Kılıç, 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi: