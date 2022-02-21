Rakamlar 35 bin TL'ye vardı! Ek göstergeler farklılaşacak, noktası virgülüne hesaplandı! O meslekler de eklendi: 1.000-1.500, 2.000 TL...

3600 ek göstergede son durum yakından takip ediliyor. Ek göstergede kapsam genişletildi. Daha önce idareci, öğretmen, din görevlisi, polis ve hemşireler için başlatılan bir çalışma olan ek gösterge konusu farklı mesleklerden gelen talepler doğrultusunda geniş çervede ele alınmaya başlandı. Bu kapsamda Yardımcı Hizmetler de dahil olmak üzere büyükşehir belediye çalışanlarından kariyer kadrolarda görev yapanlara kadar bir çok unvandaki maaşlar elden geçirilecek. Sonuç olarak memur maaşları, emekli aylıkları ve ikramiyeler artacak. Rakamlar 35 bin TL'ye vardı. İşte yeni gelişmeler...