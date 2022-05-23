Rakam verildi! Altın bu fiyatı geçerse piyasa altüst olur! 1 gramı olan dört köşe oldu! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları

Dünya altın konseyinde net bir rakam olmadığını ve dünyada merkez bankalarının korona virüs salgınını altın rezervlerini satarak atlattığını iddia eden İslam Memiş, buna karşın altın rezervinin azalmadığını, balon bir rezervin olduğunu savundu. Gram altın satın alarak para kazanılmayacağını bildiren Memiş fakat paranın değerinin korunabileceğini söyledi. Son 10 senede altının yüzde 423 getirisi olduğunu açıklayan Memiş, insanların önümüzdeki senelerde düğünde yarım gram yerine gümüş takacak hale geleceğini ifade etti. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 08:10 itibarıyla yüzde 0,82 oranında yükselişle 948,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1553 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 392 liradan prosedür görüyor.