Rakam verildi! Altın bu fiyatı geçerse piyasa altüst olur! 1 gramı olan dört köşe oldu! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları
Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları... Altın fiyatlarındaki son dakika haberler yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler tarafınfan yakından takip ediliyor. Altın 23 Mayıs 2022 günü yükselişe geçti, elinde bir gram bile altını olan yaşadı. Altının ons fiyatı küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla haftayı değer kazancıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Ons altın haftanın son prosedür gününde, en yüksek 1849 dolar civarını; en düşük 1836 dolar civarını gördü. Sarı maden şu dakikalarda, yüzde 0,20 oranında yükselişle 1845 dolardan prosedür gördü.
Dünya altın konseyinde net bir rakam olmadığını ve dünyada merkez bankalarının korona virüs salgınını altın rezervlerini satarak atlattığını iddia eden İslam Memiş, buna karşın altın rezervinin azalmadığını, balon bir rezervin olduğunu savundu. Gram altın satın alarak para kazanılmayacağını bildiren Memiş fakat paranın değerinin korunabileceğini söyledi. Son 10 senede altının yüzde 423 getirisi olduğunu açıklayan Memiş, insanların önümüzdeki senelerde düğünde yarım gram yerine gümüş takacak hale geleceğini ifade etti. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 08:10 itibarıyla yüzde 0,82 oranında yükselişle 948,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1553 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 392 liradan prosedür görüyor.
Baskılanmanın mühim bir sebebi olduğunu ifade eden Memiş, altının ons değerinin 1800 ila 2000 dolar bant aralığında tutulduğunu, 2 bin doların üzerine çıkması halinde insanların enflasyonu daha çok hissedeceğini ve finansal pazarının çökeceğini ileri sürdü.
Altında haftaya kar satışı olabilir
Altındaki haftalık artışlar ile ilgili konuşan Memiş, "Bu haftalık süreçteki dalgalanmalar geçici. Önümüzdeki hafta kar satışıyla hafif gerileyen bir altın olacak. Fakat Haziran ayı itibariyle bir boğa piyasası göreceğiz. Dolarda teknik olarak yaşanacak revizyon hareketleri altının gram fiyatına yansır, bu da 'düşüyor satalım' korkusunu gündeme getirmemeli.
Birincisi makas aralığı var. Ekranda görüldüğü rakamların üstünde alacağınız amacıyla burdan satarak tekrardan yerine koyarım mantığını unutun. Kolay satarsınız ama makas aralığından ötürü kazanmadan belki de zararına yerine koyabilirsiniz. Kısa vadeli bu süreci değerlendirmek amacıyla konuşuyorum" diye belirtti.