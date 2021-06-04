Rahat nefes alınacak! Faizsiz kredi müjdelerinden sonra gelen kredi fırsatı yüzleri güldürecek! 12 ay ödemesiz verilen kredi ve 60 ay vade…

Faizsiz kredi süreçleri için başvuruların nasıl olacağı ile ilgili detaylar gelmeye devam ederken bu sefer de vatandaşların yaşadıkları bu süreçler için 12 ay geri ödemesiz ve 60 ay vade fırsatları ile yeni desteklerin verilecek olduğuna dair açıklama geldi. Bu destekler hangi şartlar ile kaç kişiye verileceğine dair çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çağımızın getirdikleri ile birlikte kobiler için kredi sistemi de yeni fırsatlar ile birlikte gelişmeye devam ediyor. Sistemde uzun zamandır var olan KGF, yapılan yenilikler ile birlikte daha güçlü bir hale gelerek kobilerin yüzünü güldüren kredi uygulamaları arasında yer alıyor.