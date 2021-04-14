Raflarda yer almasına saatler kaldı! A101 15 Nisan aktüel kataloğunda yok artık dedirtecek indirim!
A101 15 Nisan aktüel kataloğu ürünleri yarın sabah 10'dan sonra marketlerin açılmasının ardından fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. Teknoloji ürünlerinde dev fırsatların dikkat çektiği kataloğda Reeder P13 Blue Max 2020 64GB Cep Telefonu, Aprilla AHC-5018 Erkek Bakım Seti, Axen AX65LEDA51-G 65'' Ultra Hd Android Smart Led TV, Onvo OV50F353, 50'' Ultra Android Smart Led TV, Reeder M10S Plus Tablet, Seg CM 580 5 KG Çamaşır Makinesi, Arzum Cookart ECO AR-2003 Midi Fırın, Katlanabilir Alüminyum Küçük Kamp Sehpası, Singer ES-2462 Expert Ütü ve Honor Scale 2 Akıllı Baskül ürünleri göze çarptı.
A101 15 Nisan aktüel kataloğu indirim fırsatları yarın sabah 10 itibariyle birlikte görücüye çıkacak. A101'de bu hafta göze çarpan ürünler arasında Xiaomi Redmi 20.000 mAh Powerbank, Sandisk 64 GB USB Bellek, Piranha Elektrikli Çim Biçme Makinesi 1200w, Qcy T5 Bluetooth Kulaklık, Mercusys MW300RE Ağ Genişletici, Katlanabilir Alüminyum Küçük Kamp Sehpası, Taç Presto 4 Ve 6 Lt Düdüklü Tencere, Piranha Kırılabilen Şarjlı Tornavida, 15 Lt Piknik Termos, Airbed Çift Kişilik Şişme Yatak 16'lı, Familia Kağıt Havlu 3 Kat ve Zeytinyağlı Hobby Krem var. İşte A101 15 Nisan aktüel kataloğu ürünleri...