Bankalar kısa mesajla bildirdi! Dikkat edin şubelerde işleminiz aksamasın! En geç...
Geçtiğimiz aylarda kontrollü normalleşmeyle değişen banka çalışma saatleri vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte yeniden düzenlendi. Bankalar müşterilerine tek tek mesaj atarak çalışma saatleri değiştirdiğini duyuruyor. Bilindiği üzere bu hafta kısmi kapanma süreci başladı ve hafta içi saat 19.00'da sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Bu süreçte bankalar şubelerindeki çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Akbank, Halkbank, QNB Finansbank, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası tarafından yapılan son açıklamaya göre, açılış kapanış saatlerinde değişiklik yaşandığını ifade edildi.
Bankalar kısa mesajla bildirdi! Dikkat edin şubelerde işleminiz aksamasın! En geç... Vaka sayılarının artışa geçmesiyle bankalar yeni kararlarını açıkladı. Koronavirüste kısmi kapanma süreci öncesi ve sonrasında bazı bankalar çalışma saatlerinde değişiklik yaşandığını ifade etti. Bilindiği üzere Kasım, Aralık ve Ocak aylarında koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi nedeniyle bankalar çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmiş ardından kontrollü normalleşmeyle mesai saatleri yeniden düzenlenmişti. Son olarak pek çok bankadan yapılan açıklamaya göre, bankaların açılış kapanış saatleri değişti. Bankalarda işi olan vatandaşlar ise şubelerin çalışma saatlerini öğrenmek istiyor.