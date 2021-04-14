Bankalar kısa mesajla bildirdi! Dikkat edin şubelerde işleminiz aksamasın! En geç... Vaka sayılarının artışa geçmesiyle bankalar yeni kararlarını açıkladı. Koronavirüste kısmi kapanma süreci öncesi ve sonrasında bazı bankalar çalışma saatlerinde değişiklik yaşandığını ifade etti. Bilindiği üzere Kasım, Aralık ve Ocak aylarında koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi nedeniyle bankalar çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmiş ardından kontrollü normalleşmeyle mesai saatleri yeniden düzenlenmişti. Son olarak pek çok bankadan yapılan açıklamaya göre, bankaların açılış kapanış saatleri değişti. Bankalarda işi olan vatandaşlar ise şubelerin çalışma saatlerini öğrenmek istiyor.