Hesapta parası olanlar dikkat! SMS atarak tuzağa düşüyorlar deyip uyardı! Tüm birikiminiz...

Bankalarda hesabı olan vatandaşlar için uzmanlar önemli bir uyarıda bulundu. Dolandırıcıların son yöntemi pes dedirtti. Eğer bu tarz mesaj gelirse dikkat etmeniz gerekmekte. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların son dönemde 'kargo gönderim ücreti' bahanesiyle telefondan kısa mesaj gönderdiği kişileri kandırmaya çalıştığını dile getirdi.Gündüz, mesajın gönderildiği numarayla irtibat kurulması halinde kişilerin dolandırılma riskiyle karşı karşıya kalacağını anlatarak vatandaşlara dolandırıcıların taktikleri detayları paylaştı.

15.04.2021 01:04 - Son Güncelleme: 15.04.2021 01:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





