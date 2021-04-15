RAMAZAN İMSAKİYE
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Hesapta parası olanlar dikkat! SMS atarak tuzağa düşüyorlar deyip uyardı! Tüm birikiminiz...

Bankalarda hesabı olan vatandaşlar için uzmanlar önemli bir uyarıda bulundu. Dolandırıcıların son yöntemi pes dedirtti. Eğer bu tarz mesaj gelirse dikkat etmeniz gerekmekte. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların son dönemde 'kargo gönderim ücreti' bahanesiyle telefondan kısa mesaj gönderdiği kişileri kandırmaya çalıştığını dile getirdi.Gündüz, mesajın gönderildiği numarayla irtibat kurulması halinde kişilerin dolandırılma riskiyle karşı karşıya kalacağını anlatarak vatandaşlara dolandırıcıların taktikleri detayları paylaştı.

15.04.2021 01:04 - Son Güncelleme: 15.04.2021 01:04
Hesapta parası olanlar dikkat! SMS atarak tuzağa düşüyorlar deyip uyardı! Tüm birikiminiz...

Hesapta parası olanlar dikkat! SMS atarak tuzağa düşüyorlar deyip uyardı. Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı duyanları şaşırtıyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların, son dönemde 'kargo gönderim ücretinin faiziyle ödenmemesi halinde icra takibi başlatılacağı' yazılı telefon mesajı gönderdiği kişileri tuzağa düşürmeye çalıştığını söyledi. "Lütfen en kısa sürede bizimle 08.30- 17.30 mesai saatleri içerisinde iletişime geçmeniz rica olunur" yazılı mesaj geldiğini anlatan Gündüz, bu mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşları uyardı.

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Hesapta parası olanlar dikkat! SMS atarak tuzağa düşüyorlar deyip uyardı! Tüm birikiminiz...

DOLANDIRICILARIN 'KARGO GÖNDERİM ÜCRETİ' TUZAĞI

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların, son dönemde 'kargo gönderim ücretinin faiziyle ödenmemesi halinde icra takibi başlatılacağı' yazılı telefon mesajı gönderdiği kişileri tuzağa düşürmeye çalıştığını söyledi.

Hesapta parası olanlar dikkat! SMS atarak tuzağa düşüyorlar deyip uyardı! Tüm birikiminiz...

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların son dönemde 'kargo gönderim ücreti' bahanesiyle telefondan kısa mesaj gönderdiği kişileri kandırmaya çalıştığını dile getirdi.

Hesapta parası olanlar dikkat! SMS atarak tuzağa düşüyorlar deyip uyardı! Tüm birikiminiz...

Derneğe ulaşan şikayetlerde, kişilerin telefonuna, 'Tüketici kanununa aykırı davranarak almadığınız kargonuz sebebi ile firmanın oluşan kargo gönderim bedeli ve zararından dolayı faiz, avukat, vekalet ücreti, dosya masrafları eklenerek icra takibi başlatılacaktır.

Hesapta parası olanlar dikkat! SMS atarak tuzağa düşüyorlar deyip uyardı! Tüm birikiminiz...

Bu aşamada banka hesapları, taşınır taşınmaz mallarınız ve evinize icra marifeti ile haciz işlemi yapılabilir.