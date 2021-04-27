Kampanyalarda son günler! Bu fırsat kaçmaz! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Fiat, Ford, Renault, Volkswagen…
Sıfır otomobillerde yaşanan çip krizi ve dolar kurundaki dalgalanma nedeniyle otomobil fiyatlarında mayıs ayında artış beklenirken markalar nisan ayı kampanyalarının son günlerinde uyarı üstüne uyarı yapıyor. Nisan ayı kampanyalarını kullanarak sipariş vermek isteyenler için son 3 gün. İşte en ucuz sıfır otomobilller
27.04.2021 09:20
- Son Güncelleme: 27.04.2021 09:20
Bayilerde son avantajlı otomobilleri almak için müşteriler sıraya girmeye başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Tüm dünyayı etkisi altına alan çip kriziyle başlayan üretim durdurmalar bazı markalarda aylarca sürebiliyor.
Bu nedenle arz ve talebin denge dışına taşmış olmasından dolayı fiyatlarda artış yaşanıyor.
İşte en ucuz sıfır otomobiller