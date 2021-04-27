RAMAZAN İMSAKİYE
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Kampanyalarda son günler! Bu fırsat kaçmaz! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Fiat, Ford, Renault, Volkswagen…

Sıfır otomobillerde yaşanan çip krizi ve dolar kurundaki dalgalanma nedeniyle otomobil fiyatlarında mayıs ayında artış beklenirken markalar nisan ayı kampanyalarının son günlerinde uyarı üstüne uyarı yapıyor. Nisan ayı kampanyalarını kullanarak sipariş vermek isteyenler için son 3 gün. İşte en ucuz sıfır otomobilller

27.04.2021 09:20 - Son Güncelleme: 27.04.2021 09:20
Kampanyalarda son günler! Bu fırsat kaçmaz! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Fiat, Ford, Renault, Volkswagen…

Nisan ayının son günleri yaklaşırken döviz piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle Mayıs ayına ilişkin otomobil fiyatlarında güncelleme bekleniyor.

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Kampanyalarda son günler! Bu fırsat kaçmaz! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Fiat, Ford, Renault, Volkswagen…

Bayilerde son avantajlı otomobilleri almak için müşteriler sıraya girmeye başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Tüm dünyayı etkisi altına alan çip kriziyle başlayan üretim durdurmalar bazı markalarda aylarca sürebiliyor.

Bu nedenle arz ve talebin denge dışına taşmış olmasından dolayı fiyatlarda artış yaşanıyor.

İşte en ucuz sıfır otomobiller

Kampanyalarda son günler! Bu fırsat kaçmaz! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Fiat, Ford, Renault, Volkswagen…

Citroen C3 160.000 lira

Kampanyalarda son günler! Bu fırsat kaçmaz! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Fiat, Ford, Renault, Volkswagen…

Dacia Sandero (2020 model) 121.900 lira

Kampanyalarda son günler! Bu fırsat kaçmaz! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Fiat, Ford, Renault, Volkswagen…

Fiat Egea 142.900 lira