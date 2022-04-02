Emekli bayram ikramiyesi 2022 zammında kulisler hareketlendi! Milyonlar bekliyordu! Yıllık 1.496 TL ve 1.655 TL zam...

Geçtiğimiz 1.100 TL olarak ödenmeye başlayan bayram ikramiyelerinde bu yıl gelen birçok yeni zam sonrasında artış olması beleniyor. Özellikle emekliler ve dar gelir grubunda yer alan birçok kesimden vatandaşın da yararlanabildiği bayram ikramiyeleri kapsamında artış oranlarının yüksek olması bekleniyor. Masada birçok farklı formül olduğuna işaret eden uzmanlar, beklentileri karşılayacak bir zam gelebileceğine dikkat çekti.