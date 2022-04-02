Nisan ayı Ziraat Bankası Akbank ve İş Bankası konut kredileri faiz oranları! Aylık 1.576 TL taksitle ev sahibi olacaksınız!
Konut kredisi faiz oranları düşmeye devam ettikçe taksit oranları da değişmeye devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyenlerin son dönemde çoğalan konut fiyatları karşısında makul finansmanları incelemeleri devam ediyor. Konut kredisi faiz oranlarının artmasının sonrasında birtakım bankalardan gelen yeni hamleler ile ev kredilerinde oranlar gerilemeye başladı. Düşük faiz oranları ve makul geri ödeme seçenekleri ile vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapacak krediler belli oldu. Peki, Ziraat, Akbank ve İş Bankası konut kredileri faiz oranları ne kadar? En makul konut kredisi hangi bankalarda? İşte detaylar
02.04.2022 08:44 - Son Güncelleme: 02.04.2022 08:44
Ziraat Bankası Aylık 1.576 TL Taksitle Ev Sahibi Yapacak!
Türkiye'nin en köklü ve önde gelen kamu bankalarından Ziraat Bankası, 120 ay vade olanakları ile aylık 1.576 TL taksitlerle vatandaşların ev sahibi olmasını sağlıyor.
Türkiye İş Bankası Konut Kredisi
Türkiye İş Bankası ayrıcalıklı konut kredisi kampanyaları ile en uygun ev kredisi fırsatını sunuyor. 120 ay vade olanaklarından yararlanabilir ve ödemelerinizi bütçenize göre belirleyerek rahat bir kredi dönemi geçirilmesini sağlayabilirsiniz.