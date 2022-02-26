Emekliye 2.900 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesine zam mı yapılacak? Emekli ikramiyesinde 3 formül!
Ekonomi gündeminde en çok konuşulan konular arasında zamlar yer alıyor ve emekli ikramiyesinde 3 formül olabildiğince ilgi çekti. Asgari ücret, memur ve emekli zamlarının yapılmasıyla eş güdümlü 2022 senesi Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin de artacağı haberleri büyük ilgi görüyor ve detaylar milyonlarca vatandaş doğrultusundan araştırılıyor. Peki Emekliye 2900 TL bayram ikramiyesi verilebilecek mi? 2022 emekli ikramiyesine zam mı yapılacak?
26.02.2022 14:27 - Son Güncelleme: 26.02.2022 14:27
Emekli ikramiyesinde 3 formül gündemde ve 1.100 TL olarak Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyenin 2022 yılında artıp artmayacağı merak ediliyor. Emekliye 2900 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesine zam mı yapılacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin son gelişmeler haberimizde yer alıyor.